La Rioja e Italia abogan por fortalecer vínculos para impulsar el crecimiento

La Rioja e Italia han abogado por fortalecer los vínculos que les une y colaborar en áreas que permitan impulsar el crecimiento industrial, comercial, turístico y cultural de la comunidad riojana.

Así lo ha transmitido hoy el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, al embajador de Italia en España, Stefano Sannino, quien se encuentra en La Rioja para mantener encuentros institucionales, empresariales y culturales.

Ceniceros ha apelado a los lazos comunes que unen a italianos y españoles para "potenciar las posibilidades de desarrollo por medio de sinergias que contribuyan a un beneficio mutuo".

Ha recordado que La Rioja e Italia "ya son socios estratégicos en proyectos de ámbito europeo", como el ACE, en el que la región italiana de Piamonte y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) participan como socias para fomentar la excelencia en la gestión de clústeres, así como la implementación de las mejores políticas regionales.

En una nota, también ha aludido a la creación, en 2014, del Consorcio de Movilidad de Educación Superior, que gestiona el intercambio de estudiantes riojanos con entidades italianas.

Ha citado el proyecto Realglobe, liderado por Piamonte y al que la comunidad riojana concurre junto a la Coordinadora de ONGD de La Rioja para sensibilizar a los ciudadanos, sobre todo a la población escolar, en las relaciones de la Unión Europea (UE) y los países en desarrollo y favorecer el debate y la difusión en áreas como el cambio climático y la igualdad de sexos.

Sus datos indican que las relaciones comerciales entre La Rioja e Italia se caracterizan por un equilibrio "sostenido" en los últimos años, dado que el país italiano es uno de los destinos preferentes de las ventas riojanas al exterior.

La balanza comercial fue positiva para La Rioja en 2016, con un 110,7 %; dado que la comunidad riojana exportó a Italia productos por un importe de 89,2 millones de euros y las importaciones ascendieron a 80,6 millones.

Por sectores, el calzado ocupa el primer puesto entre los productos vendidos a Italia, mientras que los productos más comprados a este país son pieles, excepto peletería, y cueros.

El embajador de Italia en España, quien ocupa este cargo desde marzo de 2016, ha explicado a los periodistas que ya existe una relación "importante" entre La Rioja e Italia y, en especial, en algunos sectores, como piel y productos alimentarios.

Ha expresado su interés por desarrollar una cooperación más destacada en las áreas del vino y el aceite; así como en conocer "mejor y más cerca" la realidad de La Rioja, sus ventajas, que son "muchas", y lograr una colaboración "más fuente".

Reunión con empresarios

Sannino, quien mañana se reunirá con empresarios riojanos, también ha defendido la colaboración de España e Italia en los ámbitos de la UE y la cooperación de La Rioja con regiones italianas, como ya ocurre con Piamonte, por ejemplo, a las que pueden sumarse otras.

Ha defendido la colaboración y el esfuerzo conjunto, para tener "más fuerza", en los organismos comunitarios, con el fin de favorecer, por ejemplo, la exportación del vino y el aceite y la difusión de la dieta mediterránea.

Sannino ocupó diversos cargos de responsabilidad en la UE durante cerca de quince años y en numerosas ocasiones ha mostrado su apuesta por una Europa unida y fuerte ante los desafíos a los que se enfrenta, algo en lo que coincide con la visión defendida por el Gobierno riojano presidido por Ceniceros.

En la reunión de hoy también han participado la consejera de La Rioja de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui; y el director general de Acción Exterior, Giorgio Cerina.

Los datos del Gobierno regional indican que los municipios riojanos de Logroño, Calahorra y San Asensio están hermanados con los italianos de Brescia, Montecompatri y Montalcino, respectivamente.

Además, se calcula que unos 360 italianos residen en La Rioja, mientras que 121 riojanos tienen su residencia en Italia.

El embajador inaugurará esta tarde en Logroño la exposición "Donne, mujeres italianas que han cambiado la historia" y asistirá a la presentación del libro "Capissce a me? You understand me?".