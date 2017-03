Los procesos de familia en La Rioja descendieron el 3,3% durante el pasado año

Logroño. La Rioja registró 2,3 demandas de rupturas matrimoniales por cada mil habitantes el pasado año, una cifra inferior a la media nacional, que fue de 2,6, según los datos hechos públicos ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

LAS CIFRAS RIOJANAS Separaciones no consensuadas. 6 el pasado año frente a 8 en el 2015. Separaciones consensuadas. 27 frente a 26. Divorcios no consensuados. 246 frente a 264. Divorcios consensuados. 448 frente a a 477. Modificación de medidas no consensuadas. 177 frente a 176. Modificación de medidas consensuadas. 52 frente a 50. Guardia y custodia de hijos no matrimoniales no consensuadas. 132 frente a 144. Guardia y custodia de hijos no matrimoniales consensuadas. 79 frente a 62.

En La Rioja, durante 2016 los procesos de familia bajaron un 3,3% respecto al 2015 al tramitarse 1.169 durante el año pasado frente a los 1.209 del anterior.

El descenso se produjo en los divorcios, tanto consensuados como no consensuados, en las separaciones no consensuadas así como en la Guardia, Custodia y Alimentos de hijos no matrimoniales no consensuados; se registró una subida en las separaciones consensuadas del 3,8% y en la Modificación de Medidas consensuadas del 4%. En cuanto a los procedimientos de Guardia, Custodia y Alimentos de hijos no matrimoniales consensuados subieron durante 2016 un 27,4%.