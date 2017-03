Valoraciones dispares en el Parlamento sobre el porcentaje

En el Parlamento de La Rioja, que inició una Comisión de Investigación para estudiar el contrato entre el Gobierno de La Rioja y Aparcamientos Cibir, cuyas condiciones originaron la regulación del aparcamiento Oeste 1 del hospital San Pedro, el balance que se hace del porcentaje de usuarios que han tenido que pagar (2,43%) es dispar.

Para la portavoz del PP, Concepción Arruga, «las cifras demuestran que no existe un afán recaudatorio sino de ordenación». «Todo el mundo que ha acudido al San Pedro en su coche por un motivo sanitario ha podido aparcar de forma gratuita», señala Concepción Arruga, destacando «la normalidad en su funcionamiento» y «la necesidad de regular ese uso sanitario».

Para la diputada socialista Nuria del Río la visión es muy distinta: «Las cifras nos dan la razón a la oposición, está claro que se ha creado un problema porque nunca se había usado el parking para uso no sanitario. El 2,43% es un porcentaje ridículo». Nuria del Río va más allá, califica la regulación como «un desastre absoluto», afirma que han solicitado información sobre el coste total de las obras y afirma que «es necesario modificar el Reglamento del Parlamento porque ahora mismo la Comisión de Investigación está en punto muerto».

El diputado de C's Tomás Martínez Flaño, no obstante, afirma que la comisión «sigue en marcha y tendrá que arrojar luz sobre sus condiciones». En cuanto al Oeste 1, Martínez Flaño declara que «el sistema de validación de tiques ha resultado farragoso para algunos usuarios y esto ha podido provocar que ese 2,43% de personas hayan tenido que pagar sin poder acreditar que eran pacientes o familiares de los mismos», así que opina que «se debe hacer un esfuerzo para simplificar el proceso». «No se tendría que haber comenzado con este sistema hasta que no hubiera concluido la comisión», entiende el diputado de C's, y añade: «Esperemos que esto no signifique que dentro de unos meses el Gobierno tenga que compensar a la empresa del parking porque no se están cumpliendo las expectativas económicas».

Para Germán Cantabrana, diputado de Podemos, el porcentaje del 2,43% no es tan importante, «no lo valoramos con mucha preocupación». «Lo importante no es el 'repago', a lo que nos oponemos, sino que, una vez que lo han 'privatizado', puedan modificar la política porque todos sabemos que lo han hecho para beneficiar a Aparcamientos del Cibir», critica Cantabrana.

E Iván Reinares, uno de los portavoces de la Plataforma por la Gratuidad del Parking del San Pedro, declara que «la utilización del parking al margen del uso sanitario no justificaba su regulación» y critica una supuesta inversión de más de 200.000 euros en las obras de adecuación del Oeste 1 para establecer el control de acceso, «un completo derroche». «La única solución para este serio problema es acabar con el contrato firmado por la Consejería de Salud y Aparcamientos Cibir», opina Reinares.