Sólo 308 de los 12.600 coches que han usado el parking Oeste 1 del San Pedro han pagado

Cumplido el primer mes desde la puesta en funcionamiento del control de acceso del aparcamiento Oeste 1 del hospital San Pedro, los números hablan: sólo el 2,43% de los vehículos que han accedido al mismo han tenido que pagar al no justificar su uso sanitario. Para el gerente de Fundación Rioja Salud, Javier Aparicio, «sin duda, las cifras nos dan la razón».

LAS CIFRAS 12.656: vehículos accedieron al parking Oeste 1 del hospital San Pedro durante el mes de febrero. 12.348: vehículos estacionaron de forma gratuita al justificar el uso sanitario mediante tarjeta o tique. 308: vehículos estacionaron sin poder justificar un uso sanitario y tuvieron que pagar por aparcar. 2,55: euros es la media del abono realizado por el uso no sanitario, por un estacionamiento medio de 1.30 horas.

«Nos hemos dado cuenta de que hay muchas mañanas en las que se roza el tope y, de lo contrario, si no hubiera regulación y no se garantizara el uso sanitario, no habría plazas de estacionamiento», considera Javier Aparicio. Según datos aportados a Diario LA RIOJA por la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, durante el pasado mes de febrero, en sus 28 días, han accedido al parking Oeste 1 un total de 12.656 vehículos, de los cuales sólo 308 han tenido que abonar una media de 2,55 euros por haber aparcado alrededor de 1.30 horas. «No han sido muchos los que han tenido que pagar, la cantidad está dentro de lo previsto», opina Javier Aparicio.

La media diaria de vehículos que pasan por el Oeste 1 es de 452, aunque el mayor flujo circulatorio se produjo el jueves 9 de febrero, con hasta 492 coches. Los fines de semana la cifra se reducía hasta los 250 vehículos de media. La franja horaria de mayor ocupación se establece de 9 a 14 horas, y la de menor, de 20 a 8 horas. «El sistema informático ha funcionado correctamente. Sólo ha habido algunas incidencias que se han resuelto sobre la marcha, así que estamos satisfechos», valora el gerente de Fundación Rioja Salud. Por tanto, Aparicio asegura que «la regulación del parking ha resultado muy útil y no tiene otro fin que el de garantizar su uso sanitario, no hay ningún afán recaudatorio».

Ese supuesto afán y el posible beneficio del aparcamiento privado del Cibir han sido las principales bazas de crítica por parte tanto de la oposición política como de la Plataforma por la Gratuidad del Parking del San Pedro, pero Javier Aparicio insiste: «No es para recaudar sino para que el aparcamiento sea usado sólo para uso sanitario. De lo contrario, muchos días no habrían cabido coches». Es más, a pesar de la saturación de otros parkings, como los de Urgencias, el gerente de Fundación Rioja Salud declara que «no hemos notado en los alrededores excesiva diferencia y del aparcamiento del Cibir no tenemos cifras».

«Las caravanas se iban»

Aparicio afirma, incluso, que «los primeros días algunos conductores se iban al enterarse del control de acceso en el Oeste 1, se les informaba y se marchaban» y, es más, «hemos detectado cómo algunas furgonetas y caravanas se acercaban y, al enterarse de que iban a tener que pagar por aparcar, se iban». Sólo en dos momentos puntuales, en dos días diferentes, se alcanzó la totalidad de capacidad, 308 plazas. De los 12.656 vehículos que han accedido al Oeste 1, 10.276 (el 81,19%) lo hicieron por medio del tique gratuito o de pago, mientras que 2.380 (18,80%) lo hicieron mediante tarjetas de acceso libre.

El Gobierno de La Rioja firmó un convenio con el CERMI aportando 400 tarjetas de acceso libre al parking Oeste 1 para miembros de las asociaciones Aspace Rioja, ARPA-Autismo Rioja, Arfes-Prosalud Mental, Ardem, La Rioja Sin Barreras, Arsido, Alcer-Rioja, ARPS, Fundación Tutelar, Asociación Síndrome de X-Frágil, Asociación de Personas Sordas, Asprodema, Asociación de Hemofilia, ONCE y Ardacea, aunque otras 225 fueron asignadas a empleados del propio hospital San Pedro y otras 200 a donantes de sangre. También pueden acceder al Oeste 1 de forma libre, con tarjeta, trabajadores de contratas que desarrollan su labor en el San Pedro.