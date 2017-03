El PR+ pide a Gamarra que dé la cara ante el nuevo retraso en Primero de Mayo

El concejal regionalista de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha pedido hoy a la alcaldesa, la popular Concepción Gamarra, que ·atienda a los vecinos y dé la cara diciendo la verdad" ante el nuevo retraso en las obras de mejora de la Plaza Primero de Mayo, ya que "aún no se ha comenzado a redactar el proyecto".

Antoñanzas, en un encuentro informativo, se ha referido a "los nuevos incumplimientos y mentiras del equipo de Gobierno respecto a las obras de la plaza, que no estarán concluidas para verano".

Ha pedido a Gamarra que "atienda a los vecinos, que dé la cara, que diga la verdad de una vez y que saque un minuto de su tiempo para trabajar en este tema".

"Está muy bien ir de tertulia en tertulia, es lícito querer presidir su partido, pero Logroño necesita una alcaldesa que trabaje y se preocupe por sus vecinos", ha subrayado.

Ha avanzado que pedirá al Gobierno local que cite a los grupos municipales de forma urgente para explicarles en qué situación se encuentra la Plaza Primero de Mayo, qué obras son a cargo de las deficiencias de construcción y cuáles son las que deben asumir los Logroñeses y cuándo empezará el Ayuntamiento a redactar el proyecto según las peticiones vecinales.

Antoñanzas ha recordado que, el pasado 15 de febrero, el portavoz del Gobierno local, Miguel Sáinz, anunció que las obras de mejora de la Plaza Primero de Mayo se licitarían en dos meses y estarían concluidas para primavera o verano.

"Eso no es verdad porque las obras tampoco estarán para este verano, ya que, a día de hoy, no se ha comenzado a redactar el proyecto para ejecutar esas obras", ha indicado Antoñanzas en una nota, en la que ha precisado que "solo hay una memoria valorada, en la que se dice que habrá que redactar en su día el proyecto de obras".

Sus datos indican que "tampoco se ha decidido qué obras hay que hacer y está en discusión, todavía, por ejemplo, si se ejecuta la prometida pérgola o queda en el baúl, ya demasiado lleno, de las promesas incumplidas de la Alcaldesa".

Además, "dos años después, tampoco se ha determinado qué correspondería hacer a la empresa adjudicataria a su cargo, por defectos de ejecución", ha asegurado.

«Mentiras»

Antoñanzas ha defendido que, "antes de empezar a adaptar la plaza a los deseos vecinales y a hacerla más agradable, los técnicos municipales deben detectar esas deficiencias de ejecución" e instar a las constructoras a su resolución y "si no responden, ejecutarlo en el Ayuntamiento con el dinero depositado como fianza", dado que la obra está en garantía hasta 2019.

"Lo que tenemos a fecha de hoy es lo que deberíamos tener hace dos años", según este edil, quien ha recordado que "se prometió arreglar para el verano de 2016 y había presupuesto para ello a través de una enmienda del PR+, pero no se ejecutó".

Se ha referido a que se dijo, "después, para el verano de 2017 y también hay presupuesto", pero "tampoco se hará para este verano y habremos perdido dos años, en los que los Logroñeses hemos pagado una plaza que usamos con carencias y con deficiencias, que hasta han provocado accidentes".

A ello ha sumado que Sáinz avanzó que las obras no costarían más de 100.000 euros, pero Antoñanzas teme que eso no sea cierto, dado que la memoria redactada por los técnicos incluye dos cifras estimativas: 190.00 euros si no se construye la pérgola y 265.000, si se construye.

"¿Como es posible que por parte del equipo de Gobierno se mienta de forma tan continuada?", se ha preguntado Antoñanzas, para quien "la historia de la reforma de esta plaza es un despropósito, un despilfarro y una mentira continuada, todo ello motivado por un gobierno descabezado con una alcaldesa ausente".

Ha afirmado que "nadie de este Gobierno local se atreve a tomar ninguna medida, por lo que los temas importantes para los logroñeses se paralizan en la mesa de alcaldía y de ahí no salen".

"El PR+ ha estado, está y estará del lado de los vecinos de la Plaza Primero de Mayo y en ningún caso vamos a renunciar a que se hagan las obras prometidas", ha asegurado.