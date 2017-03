Tan mujeres como investigadoras

La diferencia entre hombres y mujeres en el mundo de la investigación no es cuestión de capacidades; en todo caso, de prioridades. Teresa Cascudo (Música), Noemí Lana-Renault (Geografía) y M. Paz Diago (Viticultura) nos acercan a su competitiva realidad laboral, imposible de desvincular de la personal.

- Lo ideal del Día de la Mujer Trabajadora sería no celebrarlo. ¿Seréis testigos de ese momento?

-(Noemí) Yo confío en que sí. ¿Una fecha? No lo sé, pero mi hija creo que lo verá dentro de 20, 30, 40 años.

-(M. Paz) La tendencia está cambiando, lentamente, pero en positivo. Las oportunidades de acceso de la mujer a la educación, y sobre todo a una formación universitaria, es la fuerza motor que está motivando este cambio. Un cambio lento pero cuyos pasos más importantes ya se han dado.

-(Teresa) Francamente, yo no creo que vea esa igualdad. Hay un cambio evidente pero es muy lento. Los datos estadísticos de las últimas décadas me hacen pensar que, aunque viva 40 años más, jamás veré una equiparación plena. Pero quiero subrayar que constatar esto no implica la victimización de nadie.

-¿De qué logro profesional se sienten más orgullosas o reconocidas?

-(Noemí) De haber cumplido ambiciones personales como ser doctora, algo que dentro de la universidad es bastante común pero que cuando empiezas es una meta.

-(M. Paz) Quizá porque lo tengo más reciente, de una beca/contrato Ramón y Cajal que he logrado este año y que para un investigador postdoctoral es de las más prestigiosas y difíciles de conseguir. Ha sido una satisfacción personal y profesional porque me garantiza un tiempo de seguridad y porque es como un espaldarazo.

-(Teresa) Intento hacer una carrera sólida y consecuente, y ese es mi logro, no hay nada que destaque sobre lo demás.

-¿Dirían que el género (en este caso femenino) aporta algún matiz a su labor profesional?

-(M. Paz) No. Conozco profesionales muy desorganizados o muy meticulosos de ambos sexos. Depende de las personas, no del género.

-(Noemí) Estoy de acuerdo, ahí no veo diferencia.

-(Teresa) Antes me defino como profesora universitaria que como mujer. Está claro que la biografía condiciona, pero no pienso que tengamos determinadas limitaciones ni virtudes por ser mujer.

-Margarita Salas decía en una reciente entrevista que cuando era joven la discriminaban por ser mujer, y ahora se siente discriminada por ser mayor. ¿En algún momento se han sentido discriminadas en el ámbito laboral?

-(M. Paz) En ningún momento, y eso que trabajo en un ámbito más masculino (la viticultura). No he tenido que hacer ningún extra para que me consideren igual que mis compañeros; el extra viene con la conciliación familiar.

-(Noemí) Yo tampoco, aunque sí recuerdo una anécdota simpática al respecto. Cuando empecé la tesis tenía que hacer mucho trabajo de campo y viajaba con un compañero que en ningún momento me dejó coger el coche.

-(Teresa) Situaciones de discriminación las he vivido, claro que sí (me pone un ejemplo vivido durante su larga estancia en Portugal), pero cada vez menos. Y al contrario que Margarita Salas, me encanta cumplir años porque me da más seguridad y me importan menos esas cosas.

-Según informes de la Comisión Europea, las científicas ocupan menos puestos de decisión, obtienen menos fondos para investigar y, en general, están peor remuneradas que los hombres. ¿Han tocado 'techo de cristal'?

-(M. Paz) No, pero en mi caso no he llegado aún a la capacidad de esos 'techos'. No sé si gente que está más arriba que yo ha percibido esas diferencias salariales o de reconocimiento profesional.

-(Noemí) Yo tampoco. Llegar a esos puestos implica sacrificar y renunciar a muchas cosas y al final, y eso puede ser una diferencia de género, algunas prefieren priorizar a su familia. Pero, por naturaleza, nos quedamos así tan contentas.

-(Teresa) No. Pero desde el punto de vista táctico me he dado cuenta de que, a la hora de presentarse a convocatorias competitivas, es mejor ocupar un segundo lugar. Pero es una opción personal y no implica que a mí se me hayan cerrado las puertas.

-En este sentido, es cierto que la mujer se postula menos para los altos cargos. ¿Es menos ambiciosa que sus compañeros hombres o tiene otras prioridades?

-(M. Paz) Es por las prioridades, sobre todo las familiares. Cierto es que nuestro horario puede ser más flexible, pero si quieres puede prolongarse 24 horas, y tienes que estar acumulando méritos competitivamente con los mejores de tu área a nivel mundial y día tras día, y al final es tiempo que o te lo quitas de dormir o a tus hijos o no hay modo de prosperar. Un compañero mío incluso dice que un investigador con hijos no está en igualdad de condiciones que el que no los tiene. Y esto es más acuciante en la mujer porque, por su naturaleza, es más dada a priorizar a los hijos.

-(Noemí) De hecho, la edad de la maternidad en nuestro ámbito es supertardía porque sabes que cuando seas madre vas a dejar de dedicar esas horas a escribir un artículo, a preparar una charla, a viajes, congresos... Es una dedicación que solo sabemos nosotros lo que supone.

-(Teresa) Por una parte nos educan para obedecer, cuidar a los otros y para pensar que el hombre siempre va a ser más brillante que tú, y por otra hay determinadas exigencias en la vida académica que no encajan con lo que se espera de ti a tu alrededor; de lo que espera tu marido, tus hijos, tus padres... y eso se vive con mucha tensión, sobre todo en quien no viene de tradiciones académicas. La carrera de la Ciencia implica un reconocimiento de la autoridad y una serie de hábitos intelectuales que se basan en la crítica. ¿Cómo compaginas esto con tu día a día? ¿Cómo explicas a tu pareja que para ti es más importante, en un momento dado, acabar un artículo, asistir a no sé cuantos congresos y convivir allí con mayoría de hombres, o no tener horarios?

-Otra dificultad, la de conciliar, se traduce en...

-(Noemí) En que el domingo por la tarde, por ejemplo, me encierro en mi habitación frente al ordenador para preparar la clase del día siguiente mientras mi hija (de dos años) se queda con su padre en la de al lado. Pero ella sabe que estoy ahí y no le gusta mucho.

-(M. Paz) Ahí están las parejas y, en mi caso, también los padres y familiares porque si no no llegas. Tienes que ir a congresos y algunos son de dos días y otros, de una semana. (Tiene dos niñas de 3 y 7 años).

-(Teresa) No lo veo como una dificultad. ¿Que cómo lo compagino? Pues exigiendo a tus hijos (tiene una hija de 16 años) cosas que otras madres no les exigen. Ellos saben que están compitiendo con el ordenador y tú tienes que elegir entre el hijo que está llorando o el capítulo que tienes que entregar, y el rollo que te montas a continuación es casi psicológico.

-¿Les suscita esa situación sentimientos de culpabilidad respecto a sus hijos?

-(M. Paz) Al principio sí, luego hubo una época en que no y ahora vuelvo a sentirme culpable; va por fases.

-(Noemí) Sí, claro, porque es un tiempo que no le dedicas a tus hijos y es muy importante. Pero también es importante que estén con el padre, y eso te alivia un poco.

-(Teresa) Cuando mi hija ha sido pequeña me ha costado muchísimo ir a congresos, pero sé que tengo que hacerlo porque soy alguien autónoma y distinta que ella. También te digo que me la he llevado a algún congreso. Pero lo más complicado no ha sido mi hija sino encontrar un interlocutor que entienda que hace falta todo ese espacio. Y no lo estoy criticando porque las personas no tienen por qué aguantar esto; muchas veces los otros esperan de ti cosas que no puedes dar o que no quieres dar, y de ahí que te pongan un poco el estigma de mala madre.

-¿Qué opinión les merecen las cuotas de género, la ley de Paridad?

-(M. Paz) No me gustan las cuotas, creo que hay que premiar los méritos. Entiendo el contexto en el que se fijaron este tipo de políticas porque a veces hay que dar un paso inicial para empezar a inclinar la balanza, pero en el siglo XXI el 50/50 por decreto ley no me parece lo más adecuado.

-(Noemí) Estoy de acuerdo. En una primera fase el Gobierno tiene que forzar algo la situación, pero luego las cosas deben ir por sí solas y las mujeres tienen que estar ahí por sus méritos.

-(Teresa) La realidad está claramente retratada en las estadísticas; en unas desigualdades que indican que hay un talento que estamos desperdiciando, y hay unas medidas correctoras provisionales -y subraya este último término- que intentan compensar estas desigualdades. Puedo admitir que haga falta un debate sobre el asunto, que esas medidas se deban aplicar de forma dinámica y cambiante en función de la realidad, pero no comparto que se rechacen porque sí o porque implican un favoritismo por ser mujer.

-Si sus hijas quisieran ser investigadoras, ¿qué les dirían?

-(Teresa) Nada diferente de lo que le diría si me propusiera ser trapecista de circo. Le diría que se dedique al cien por cien a lo que quiera, y que el mundo es muy grande y tenemos que pensar globalmente.

-(Noemí) Yo le diría que se fuera a otro país donde la trataran mejor laboralmente.

-(M. Paz) En España la investigación es una carrera difícil, difícil, y para las mujeres, más. Estás todos los días compitiendo a nivel mundial porque los fondos hoy en día son muy escasos y para conseguirlos tienes que ir a Europa, y Europa es la Champion. Para visibilizar tus artículos tienes que publicar en revistas internacionales y, dentro de éstas, tienes que estar en el 25% superior para que te empiecen a considerar. Luego estás compitiendo a nivel mundial, tienes que estar entre los más brillantes porque, si no, el tren se va.

-¿Han renunciado a algo por la familia?

-(M. Paz) Ahora mismo me gustaría ir un año sabático por ahí, pero lo veo complicado. Esperaré a que mis hijas sean mayores y mi marido pueda.

-(Noemí) Sí. Es cierto que hace cuatro años yo era más competitiva que ahora, porque las horas que antes dedicaba a escribir un artículo, por ejemplo, ahora las dedico a mi hija. He renunciado a estar entre las diez primeras en lo mío para estar entre las treinta o cuarenta primeras.

-(Teresa) No. Jamás me he planteado las cosas en términos de renuncia; soy más de negociar, de dar una vuelta a las cosas, de dejarlas aparcadas para más adelante... pero renunciar, no.