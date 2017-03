Impuestos sangrientos

Zeus es el Dios más importante del Olimpo, la autoridad máxima de los hombres, los dioses y todo lo que habita el universo. Circula una leyenda mitológica de Zeus que dice que, antes de casarse con la Diosa Hera, tomó forma humana y tuvo un hijo con una mujer llamada Linfa. El niño, de nombre Huzz, a medida que se hacía mayor fue desarrollando una cualidad malvada: olía la sangre humana a kilómetros de distancia y cuando alguien sangraba, él llegaba y lo devoraba. La humanidad vivía aterrada. Hasta que un día un joven labrador, cuya mujer e hijos habían sido engullidos por Huzz, le preparó una sorpresa.

Los impuestos en España son igual de sagaces que Huzz. No nos devoran, de momento, pero nos chupan la sangre. Como ya dije en un artículo anterior llegamos a pagar hasta cinco veces por un mismo bien: Al comprar una casa se paga el IVA o Actos Jurídicos Documentados, además el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la Plusvalía Municipal, el Impuesto de Bienes Inmuebles todos los años, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones o Donaciones al dejar el bien a nuestros herederos. Cinco impuestos para un bien adquirido con dinero que también ha pasado por Hacienda porque previamente habremos liquidado el IRPF. Los ayuntamientos, siempre que se realiza una compra/venta urbana, aplican al vendedor el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU); lo que coloquialmente llamamos el Impuesto de Plusvalía Municipal. Lo curioso es que lo cobran independientemente de que la transacción genere o no plusvalía, es decir, independientemente de que haya generado o no beneficio al vendedor del bien urbano.

Llevamos años pagando este impuesto y vendiendo pisos más baratos que cuando se compraron. El Tribunal Constitucional por unanimidad el 16/02/2017 ha declarado inconstitucional dos artículos de la Ley Foral de la Plusvalía. Viene a decir que los ayuntamientos solo pueden exigir plusvalía cuando se produce una ganancia (¡lógico!).

Por definición plusvalía es: incremento del valor de una cosa. Cuando en una venta generamos plusvalía hay una doble imposición sobre un mismo hecho imponible: pagamos plusvalía municipal al Ayuntamiento y ganancia patrimonial a Hacienda. En la Constitución la doble imposición está declarada inconstitucional. Lo mismo que el Gobierno y ayuntamientos animan a los afectados de cláusulas suelo a reclamar las devoluciones pertinentes, abren oficinas específicas y sacan un decreto ley para fomentar los acuerdos extrajudiciales, de la misma manera hay que alentar a los afectados con el Impuesto de Plusvalía a reclamarlo y a solicitar al Gobierno otro decreto ley para reclamar extrajudicialmente las plusvalías pagadas injustamente.

Según la tasadora TINSA hay en España más de 550.000 viviendas afectadas y concretamente en La Rioja 4.400 viviendas sobre las que se podría reclamar por haberse transmitido con pérdidas y haber pagado el Impuesto de Plusvalía. La normativa tributaria establece, para poder reclamar, un periodo de cuatro años desde el momento del pago del impuesto. Es decir, desde el 2013 hasta hoy.

El joven labrador cogió un perro muerto, le quitó las vísceras y lo llenó de clavos. Después se hizo una herida profunda y sangró sobre el animal. Rápidamente se cubrió de barro y esperó. No tardó en llegar Huzz y devorar el animal cubierto de sangre humana. Tal era su sagacidad que no reparó en los clavos que le hirieron en sus entrañas ocasionándole derrames internos. Su instinto malvado era la sangre humana; él era humano y sangraba. Se devoró a sí mismo ante la mirada complaciente del joven.