Con lo peor de la crisis parece que ya superado, el sector riojano del calzado afronta con moderado optimismo el futuro inmediato. «Sí, somos optimistas, aunque dependemos totalmente de los índices de consumo y ahora mismo estamos asistiendo a una transformación radical en la forma de vender el producto porque se están abriendo nuevos canales y por ello los tradicionales tienen que evolucionar y ser muy competitivos. Nuestros grandes retos de futuro vendrán por ahí, por la forma de vender y comercializar el producto de forma eficaz y manejando muy bien los canales digitales, tanto con plataformas propias como de terceros. Nos tenemos que reinventar cada día para ganar en atractivo, ser más eficaces, flexibles y rápidos», destaca Basilio García Morón, presidente de la Asociación de Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja (AICCOR ).

En cuanto a las trabas inminentes internacionales que se puede encontrar el sector, Basilio García muestra una especial preocupación por el 'brexit' al explicar que «aunque Inglaterra no es un mercado excesivamente fuerte para el sector del calzado riojano, sí que hay algunas empresas de la región con gran presencia allí. La gente de Londres está asustada porque no saben muy bien qué va a pasar y hay ahora mismo un periodo de incertidumbre. No obstante, no sabemos si va a haber algún tipo de aranceles o barreras, pero sí nos tememos que no va a ser positivo porque, en el mejor de los casos, se va a retraer el consumo, que es lo que ocurre siempre cuando la gente tiene miedo».

Estados Unidos y Donald Trump no le plantean, en principio tantos temores. «Fuera de titulares, hay que tener claro que la Unión Europea nunca ha tenido firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni con Clinton ni con Obama ni con nadie. A mí la sensación que me da es que no nos va a ir mucho peor, porque nunca hemos estado en una situación ventajosa. Yo creo que, una vez que se asiente todo, Estados Unidos no puede tener con Europa unas malas relaciones, sino todo lo contrario», augura el presidente de AICCOR.

Basilio García Morón Presidente de AICCOR

Con más desconfianza contempla la situación de Francia, primer cliente en el exterior del calzado riojano, al advertir de que «por diversos factores, entre otros la amenaza terrorista, no está en su mejor momento. Si esa situación provoca que se retraiga el consumo, ya puedes tener una buena oferta que al final te vas a resentir».