«Si lo que se pretende es dar una imagen política, evidentemente no existe; seguimos investigando esa zona de chalés»

Poco acostumbrado a los focos, ha vivido, en contra de su voluntad y con una mezcla de sabores, una de las semanas más mediáticas que recuerda. Por un lado, un trago de difícil digestión al estar en la 'picota' por las supuestas instrucciones de la Fiscalía General del Estado para frenar la investigación del chalé de Pedro Sanz, unas indicaciones que niega rotundamente; y otro trago, mucho más dulce, el de su renovación al frente del Ministerio público en La Rioja. Enrique Stern estrena ciclo de 5 años con un objetivo «imprescindible»: que se amplíe la plantilla de fiscales en esta comunidad.

-El miércoles el fiscal general del Estado se refería en el Congreso a la investigación del chalé de Pedro Sanz en Villamediana.

- Esta investigación viene del 2012. Hubo un reportaje en Interviú sobre este chalé en concreto y a raíz de eso la Fiscalía General de Medio Ambiente incoó unas diligencias y ordenó al Seprona hacer unas investigaciones. Un año después, tanto el Seprona, como nosotros, como la Fiscalía de Medio Ambiente nos apartamos del criterio de seguir investigando los 69 chalés que hay en la zona donde tiene el chalé el vicepresidente del Senado porque no era constitutivo de delito. Se puso el foco en otra zona que seguimos investigando, así como en la intervención del alcalde y del concejal de Urbanismo por entender que habían omitido las obligaciones de inspección. En un auto de octubre del 2016 se incoaron unas diligencias entendiendo que podía haber algún indicio de ilegalidad, no sólo en la construcción de estos chalés, sino también en aquellos que dieron lugar a la aprobación de la modificación del Plan de Villamediana. Cuando se produjo esa incoación nosotros entendimos que era una investigación prospectiva, una investigación exagerada y en definitiva ni los funcionarios de la COTUR ni los concejales que habían votado a favor de la modificación del planeamiento de Villamediana, apoyados en el informe del arquitecto municipal, tenían suficiente entidad como para constituir algún tipo de infracción penal y en consecuencia interesamos el archivo de esta parte. En el resto no nos pronunciamos. La posición del fiscal es de aceptación de la personación de la Corporación de Villamediana como recurrente y en segundo lugar estudiaremos si nos adherimos al recurso o planteamos uno nuestro para que siga la investigación no del chalé del vicepresidente, sino de la totalidad de los chalés que había, de los 69.

- Pero sí hubo un cambio de criterio de la Fiscalía en menos de dos semanas...

- Sí. En principio lo que hicimos fue admitir la posibilidad de incoar nuevas diligencias. Lo que ocurre es que el objeto procesal era extremadamente largo y complejo y como entendemos que era una investigación prospectiva, una investigación exagerada, que no iba a llegar a ningún término, consideramos que era mejor determinar el objeto procesal más concreto, que sería en todo caso las edificaciones de la zona indicada, la de los 69 chalés.

- ¿La Fiscalía ve indicios de delitos en esa zona?

- Hay construcciones que están fuera del plan de ordenación y habría que investigar si constituyen infracción administrativa, delito o no constituyen nada. Una cosa es poner cuatro tejas que puede no ser nada o puede ser una infracción administrativa, y otra cosa es hacer un piso por encima.

- Retomando el cambio de criterio, podría dar una imagen equivocada de la actuación de la Fiscalía.

- Si lo que se está pretendiendo es dar una imagen política, de ideología, evidentemente no existe porque en definitiva seguimos investigando esa zona de chalés. Es decir, que no tenía otra motivación que la pragmática, la más estricta técnica procesal de no establecer un objeto procesal difuso, complejo. Simplemente, vamos a estudiar los chalés de esta zona, no vamos a estudiar ni el comportamiento de los concejales ni el de los funcionarios de la Comunidad Autónoma, ni del arquitecto.

- ¿Entiende el auto de octubre del 2016 de la juez Sánchez?

- Estoy acostumbrado a que los autos, cuando no estás de acuerdo, lo que hay que hacer es recurrirlos, no criticarlos.

- El de Sánchez es totalmente opuesto al auto que dictó pocos meses después José Carlos Orga, el juez titular del juzgado encargado del caso.

- En derecho todo es discutible, es decir, llega la juez nueva y ve unos indicios que hasta ahora habían sido o bien soslayados o bien no tenidos en cuenta e incoa nuevas diligencias. El actual titular, cuando toma posesión de su juzgado estima el recurso contra el primer auto que había interpuesto el exalcalde. En Derecho esto pasa muy frecuentemente.

- Entiende el revuelo tras la publicación de El Mundo, donde se aseguraba que la Fiscalía General del Estado frenó la investigación al expresidente de La Rioja Pedro Sanz por el chalé de Villamediana.

- Lo que a mí me sorprende es que las discusiones judiciales, que son siempre lícitas, se trasladen al plano ideológico, al plano político, cuando no tienen esa dimensión. En realidad somos ciudadanos todos y los ciudadanos somos iguales ante la ley y lo hemos podido contemplar sentando en el banquillo a una infanta.

- Pero se sentó en el banquillo en contra del criterio de la Fiscalía, en este caso del fiscal Horrach.

- Lo que pasa es que tome la decisión que tome el fiscal siempre va a estar en la picota, siempre se puede traducir en criterios ideológicos que, insisto, no existen. En todo caso la responsabilidad de la infanta era civil no penal. Era por haberse lucrado por el delito cometido por su marido.

-¿Se siente respaldado por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza?

- Sí, absolutamente. No he tenido ningún contacto con Maza, lo conozco porque es un excelente magistrado del Tribunal Supremo, he leído muchas de sus sentencias y he tenido la suerte de asistir a alguna conferencia que ha dado.

-La Rioja no es Murcia ¿no?

- No, no tiene nada que ver.

- Maza admitió que ahí sí que había dado una instrucción.

- A mí es una cosa que me ha sorprendido. Cuando se habla de presiones al Ministerio Fiscal creo que hay que distinguir lo que son instrucciones de lo que son presiones. Quiero decir que en el momento en el que un fiscal entiende que un delito es una estafa y el fiscal jefe le dice que es más una apropiación indebida o que es en grado de tentativa, esto no son presiones, sino simplemente criterios y directrices. Es una forma de funcionamiento normal de la Fiscalía. Lo mismo pasaría si el fiscal general del Estado da una instrucción a un fiscal superior. Por cierto, cada fiscal al que se le dirige la instrucción tiene medios más que sobrados para evitar el cumplimiento de una orden ilegal. Otra cosa distinta son las presiones que son las ejercidas sobre miembros del Ministerio Fiscal desde fuera de la carrera. Evidentemente presiones sufrimos todos, empezando por la prensa, por los abogados que vienen a vernos, todo son presiones, no son por sí malas ni son perversas, simplemente son presiones. El problema es que algunas son exageradas, algunas sí que pueden inducir a forzar el criterio del fiscal y por supuesto son intolerables cuando vienen de fuera.

- ¿Ha sufrido este tipo de presión?

- No, jamás, ni ningún tipo de indicación, ni instrucción ni presión ni instrucciones de la Fiscalía ni presiones de fuera de la Fiscalía. No he tenido nada.

- En la última designación de fiscalías una de las críticas fue que la no renovación de la mayoría de los fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) venía a perjudicar la imagen de independencia de esta institución...

-Sí que perjudica, pero decirlo. No se puede mirar todo con razones ideológicas. También podían mirar, por ejemplo, que los que hemos sido renovados habíamos sido designados por el fiscal anterior, por Cándido Conde Pumpido -nombrado por un gobierno socialista- y eso no quiere decir que obedezcamos a ninguna ideología. Además, a mí me duele que se tenga en cuenta una presunta ideología, una presunta asociación de fiscales y no se tengan en cuenta los treinta y tantos años que llevamos trabajando cada uno de nosotros en nuestro puesto de trabajo intentando hacerlo lo mejor posible.

- Hablemos de las dilaciones indebidas. Parece el mal endémico de la Justicia.

-Yo espero que si definitivamente la instrucción la asume el fiscal existan muchas menos dilaciones indebidas. Por lo demás, el término es ciertamente un poco difuso porque no es lo mismo dilaciones indebidas en un robo con fuerza, una alcoholemia, que más de seis meses ya pueden suponer una dilación que, por ejemplo, una ordenación urbanística, que lleva mucho más esfuerzo, mucho más tiempo, es más complejo, hay que examinar muchos más libros.

- Hay dos asuntos como el del exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz y el del también exconsejero Pedro Soto que siguen ahí.

-Sí, están enquistados. Es lo que decía antes, requieren mucha documentación, el examen de mucha contabilidad, muchos contratos, son complicados. Las consecuencias son de difícil investigación, sin embargo, sí que son asuntos que están enquistados y llevan demasiado tiempo.

- ¿Les ha afectado el límite del periodo de instrucción tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

-Sí, la verdad es que sí. Además, por esa sensación de cierta injusticia porque, por ejemplo, no tiene acotación temporal la investigación por parte de la policía, y me parece correcto, pero luego también la sensación de que nosotros tenemos que realizar la investigación en un plazo de seis meses, calificamos en un plazo máximo de diez días y luego se vuelca al juzgado de lo Penal la calificación y resulta que tardan 18 meses en convocar juicio oral. Entonces sí que tenemos esa sensación de sinsabor porque la dilación indebida se produce casi automáticamente cuando se fija el juicio oral para dentro de año y medio. A mi juicio habría que hacer una modificación integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo se introdujo como si fuese cuña de otra madera.

- Estrena ciclo de cinco años ,¿cuáles son los grandes retos?

- En primer lugar, asumir las posibilidades que tiene el nuevo Palacio de Justicia, como aprovechar el wifi con nuevos aparatos. En segundo lugar es imprescindible la ampliación de la plantilla de fiscales. En la ratio población por el número de fiscales estamos a la cola de España. Creo que sería conveniente el incremento en una si no en dos plazas. Luego es necesario que los fiscales asuman cada vez más la posibilidad de especializarse en delitos.