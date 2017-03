«Pido perdón a las víctimas, a sus familias y a mi propia familia. No me pude controlar»

Ayer sí. Ayer, Alejandro Ruiz Vidal habló. Un par de frases para condensar las tesis de su defensa. Una cuarentena de palabras pronunciadas sin emoción ni titubeos. «Quiero pedir perdón a las víctimas, a sus familias y a mi propia familia por el daño que he causado. Me arrepiento. No me pude controlar. Quiero decir que lo siento y pido perdón por ello». En esas 36 palabras confesó los apuñalamientos y confirmó su trastorno mental, sus impulsos irrefrenables. «Visto para sentencia», añadió segundos después la magistrada que ha presidido el tribunal y que ayer tuvo menos trabajo que en las sesiones previas.

VISTO PARA SENTENCIA La Fiscalía. 81 años de prisión como autor de un delito de incendio (6 años), cinco de asesinato en grado de tentativa (14 años por cada uno de ellos), otro de lesiones (5 años) y destierro de Lérida. La acusación particular. Por los mismos delitos pide 85 años y siete meses (11 meses más por cada tentativa de asesinato). La defensa. Pide su inimputabilidad y su internamiento en un centro psiquiátrico.

Fue, probablemente, el día más duro para Ruiz Vidal. Hasta ayer todo había girado en torno a los hechos, las lesiones, su estado mental, sus vinculaciones neonazis. Ayer le definieron. Lo más fino fue el «cutre» que le dedicó su propia defensa. La horquilla hasta el «asesino frío» de las acusaciones es amplia para dar cabida a todo tipo de perfiles. Ninguno le dejó bien.

Nadie se desenrocó. Nadie modificó sus calificaciones provisionales. La fiscal pidió 81 años; las acusaciones particulares, 85 años y siete meses; su defensa, la inimputabilidad y la medida de control psiquiátrico oportuna para «que cuando salga a la calle no sea un peligro para la sociedad».

Con los hechos reconocidos por Ruiz Vidal (ayer se leyeron sus declaraciones ante los Mossos y el juez de instrucción), su mente volvió a centrar los, por momentos apasionados, informes de conclusiones, compartidos al 99 por ciento por las acusaciones particulares y la Fiscalía y enfrentados, por cuestiones obvias, a las tesis de su defensa.

«Era perfectamente consciente de sus actos y tenía intactas sus capacidades», arrancó la fiscal del caso, que hizo hincapié en los actos preparatorios del acusado, su huida hasta Balaguer e incluso su entrega a la Guardia Urbana. Todo, dijo, «es incompatible con un brote de delirio o una crisis». Para ella, vino a decir, Ruiz Vidal es el típico neonazi con algún comportamiento antisocial que un buen día decide apuñalar a cinco personas elegidas por su nacionalidad. «No hubo muertos, pero quería matar. Por la intensidad de los golpes, el cuchillo y por la afección a órganos, todos podían haber muerto», sentenció con una ligera carga hiperbólica. «Confluye un trastorno antisocial de la personalidad con un fuerte adoctrinamiento en los dogmas de la extrema derecha y esto le llevó a cometer los hechos», cerró la fiscal.

Idéntico argumentario plantearon los letrados de las víctimas, que atacaron con dureza a los psiquiatras que atendieron en primera instancia a Ruiz Vidal (les acusaron de mentir en el juicio) y dudaron de la credibilidad de los peritos de la defensa.

«Bomba de relojería»

Enfrente, Jon Zabala negó el delito de incendios (quizá uno de daños) y dudó de que exista el de lesiones del hijo de una víctima. Defendió que no son asesinatos en grado de tentativa, que en todo caso serían lesiones y que, además, sería un único acto con cinco apuñalamientos. Un delito continuado. También rechazó las agravantes de reincidencia y de racismo.

Pero como su contraparte, se centró en la salud mental de Ruiz Vidal y en desvirtuar los informes de los psiquiatras y psicólogos que concluyeron que su cliente no presentaba ninguna enfermedad mental. «Le han visto una única vez, regresan a una segunda visita que no les concede y dan carpetazo. Alejandro les ha contado lo que ha querido y se lo han creído. Su informe no se ha realizado en las condiciones necesarias», apuntó. «Los hechos son gravísimos. Esperemos que no deje nunca la medicación. Si lo hace será una bomba de relojería», completó su abogado solicitando su inimputabilidad.

Cinco horas después de llegar al Palacio de Justicia de Lérida, Ruiz Vidal regresaba a prisión. Esperará la sentencia en Zaragoza.

Si el tribunal ve en él a un neonazi, hasta 80 años de prisión; si encuentra a un paranoico, reclusión en un centro psiquiátrico. Ninguna de las alternativas es halagüeña.