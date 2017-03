El fiscal valora presentar un recurso propio contra el auto del 'caso Villamediana'

El pasado miércoles el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que la Fiscalía riojana se sumará al recurso presentado por el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua contra el auto del juez Orga, titular del Juzgado de Instrucción número 3. El escrito daba carpetazo a la investigación de 69 propietarios de edificaciones en el sector diseminado, -incluida la del expresidente de La Rioja Pedro Sanz- los miembros de la COTUR y los ediles que apoyaron con su voto la aprobación del Plan General Municipal. Ayer mismo, el máximo representante del Ministerio público en esta comunidad, Enrique Stern, confirmaba este extremo, pero sin descartar que la Fiscalía presente un recurso propio contra el mencionado auto.

«El problema de adherirnos es que no sería una adhesión total, sino parcial», apuntó Stern, porque el Ayuntamiento villametrense pretende reactivar la investigación que solicitó la predecesora de Orga, la juez de Adscripción Territorial (JAT), Rosa Esperanza Sánchez, en octubre del 2016, mientras que la Fiscalía se ha pronunciado a favor de que prosiga la investigación de las 69 edificaciones, entre las que se encuentra la del vicepresidente primero del Senado, y ha interesado el archivo del resto.

Hasta que llegue ese momento el juzgado encargado del caso todavía deberá pronunciarse sobre si admite o no la personación del Ayuntamiento en la causa, un trámite obligado para presentar un recurso. En caso afirmativo, la Audiencia Provincial de Logroño tendrá la pelota sobre su tejado y tendrá que decidir si estima o no el recurso o los recursos si finalmente la Fiscalía opta, como parece lo más probable, por apelar en solitario. Si la Audiencia rechazara las tesis de Villamediana y la de la acusación pública primaría el auto de Orga que revocaba el anterior y por tanto cualquier investigación en torno no sólo a los miembros de la COTUR y de los concejales, sino también sobre las edificaciones en cuestión.

Cuando la juez Sánchez ordenó la incoación de nuevas diligencias, la Fiscalía, según explicó Stern, entendió que era una «investigación prospectiva, una investigación exagerada». Ni los funcionarios de la COTUR ni los concejales que habían votado a favor de la modificación del planeamiento de Villamediana, apoyados en el informe del arquitecto municipal y con el visto de legalidad otorgado por el secretario del Ayuntamiento, «tenían suficiente entidad como para constituir algún tipo de infracción penal». Por tanto, «interesamos el archivo respecto de los miembros de la COTUR y los miembros de la Corporación que habían votado a favor», recordó el fiscal superior de La Rioja. En el resto, añade, «no nos pronunciamos, es más, incluso expresamente pedimos la desestimación del recurso» que presentó el exalcalde villametrense Tomás Santolaya.