Congreso sobre aguas turbulentas

Cordialidad aparente sobre las aguas, turbulencias bajo ellas. El congreso del PP, previsto para el próximo 1 de abril, supera etapas al ritmo marcado por el calendario anunciado esta semana, con las consecuencias que se derivan de esa primera fecha que se asoma en el horizonte: puesto que los candidatos a presidir el partido tienen de plazo hasta el día 13 para presentar los 90 avales de militantes requeridos por los estatutos, a esa tarea se dedican ya los equipos que rodean a José Ignacio Ceniceros y Cuca Gamarra. Un trámite durante el cual empiezan a surgir nubarrones que oscurecen el proceso hacia las urnas, donde los 5.208 militantes (siempre que estén al corriente del pago de cuotas) podrán elegir a su nuevo líder. Salvo que para entonces medie algún pacto entre ambos aspirantes que hoy parece más lejano.

Uno de esos contratiempos tiene como protagonista al alcalde de Tudelilla, Raúl Lavega. Esta semana ha sido destituido del cargo que ocupaba en el gabinete de asesores del Gobierno regional, donde ejercía como asistente personal del presidente. Fuentes del Palacete alegan que la razón de que haya abandonado su puesto es la habitual en estos casos: aducen «pérdida de confianza». Según las mismas fuentes, no está previsto que su cargo sea cubierto por otra persona.

Lavega ocupaba esa responsabilidad con el anterior equipo del Palacete, comandado por Pedro Sanz. De hecho, es uno de los pocos miembros del personal de confianza que ha servido a ambos presidentes. Nacido en 1976 y licenciado en Derecho por la UR, desde el 2004 es alcalde de Tudelilla por el Partido Popular, formación en la que milita desde los 18 años. Llevaba en labores de asesoramiento en el Gobierno riojano desde septiembre del 2011; luego del nombramiento de Ceniceros, permaneció un tiempo alejado de tales cometidos, aunque un mes después de que el nuevo presidente tomara posesión retomó su anterior puesto, aunque con otros cometidos, según explicó ayer el propio Lavega a Diario LA RIOJA.

El exasistente de Ceniceros confirmó que su despido le fue comunicado el martes, por mediación del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, quien lo atribuyó a esa mencionada falta de confianza. «Esas son las razones objetivas», subraya Lavega, «y yo las acepto. Sobre cuestiones subjetivas, prefiero no pronunciarme ni especular. En este tipo de puestos nos exponemos a que nos cesen». Y añade: «Estoy agradecido por el tiempo que he estado allí».

El también alcalde de Tudelilla descarta, no obstante, que entre los motivos de su destitución figurase su negativa a avalar con su firma la candidatura de su jefe a presidir el PP. «Ni Ceniceros me lo ha pedido ni por lo tanto he podido negarme a avalarle», señala. Del mismo modo, Lavega prefiere no pronunciarse sobre si su destitución tiene algo que ver con su supuesta mayor afinidad con la candidatura de Gamarra.