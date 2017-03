Las 10 claves del caso

Algún movimiento de cabeza. Quizá un gesto rápido de la mano para recolocarse las gafas. Una mirada discreta hacia su derecha para ver quién entraba a declarar. Durante cuatro días Alejandro Ruiz Vidal ha examinado hasta la extenuación el parqué de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Lérida. Con la misma intensidad con que el amanuense medieval analizaba el original de su copia. Pero no ver no implica no oír. Entre el lunes y ayer, ha tenido que escuchar a agentes de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Urbana, a sus víctimas. Han dicho que es un psicópata; un psicótico; un sangriento y frío criminal; un neonazi de libro. Como el que oye llover. Tranquilo (al menos en apariencia) y dócil. Juntaba las muñecas, los mossos le engrilletaban y tiraban de él, como el pastor tira de la oveja descarriada, a las entrañas del Palacio de Justicia para devolverlo a la prisión de Ponent. Cuatro días y diez claves que vienen a resumir lo que ha sucedido en el juicio más mediático que recuerda la ciudad de Lleida. Al menos hasta que por aquí pase el cazador que disparó a la cabeza a dos guardas rurales y que también estos días ha pasado por la sede judicial ilerdense.

1 «Acogiéndome a mi derecho no voy a responder ninguna pregunta. Ni a las de mi abogado ni a ninguna otra». Alejandro Ruiz Vidal, que tendría que haber sido el primero en prestar declaración ante el tribunal, optó por guardar silencio y forzó el imprevisto y prematuro primer descanso de las sesiones. Los abogados de las víctimas denunciaron que se trataba de una estrategia de la defensa. «Para evitar sorpresas, ha preferido no declarar», sostenía Xavier Prats; «Ratifica la debilidad de los argumentos que sostiene la defensa», apostillaba Enric Rubio. «Mi cliente ha dicho que no estaba bien y que prefería no declarar. Los hechos no los discute nadie», zanjó Jon Zabala, letrado del acusado.

2 Más allá del relato de los hechos de aquel 22 de septiembre del 2014 -compró gasolina, quemó su piso, apuñaló a cinco personas, se escondió en el parque de la Mitjana junto al rio Segre y huyó a Balaguer-, los agentes de los Mossos d'Esquadra concluyeron que Ruiz Vidal no actuó aleatoriamente: «Analizando toda la información y la selección de las víctimas, el ataque fue por motivos xenófobos. Sabía a quién estaba apuñalando», sentenció el responsable del área de Delitos Violentos de los Mossos d'Esquadra. «Por las heridas que sufrieron las víctimas, su intención era la de matarles».

3 27 horas después de salir de su casa armado con un cuchillo de grandes dimensiones, Ruiz Vidal regresó, vio a una patrulla de la Guardia Urbana y se entregó: «Levantó la mano, me acerqué y me dijo 'Soy el que ha apuñalado a esa gente y he quemado mi piso. Quiero contarlo todo'», recordó la agente que habló con él en primer lugar. «Hablaba de manera muy fría, muy correcta, coherente. Todo muy claro. También dijo que era paciente de Psiquiatría», explicó la agente.

4La cuarta víctima de Ruiz Vidal fue un hombre de nacionalidad china. Recibió el cuchillo en el vientre. Cree que el paraguas que llevaba logró redirigir el arma y evitar males mayores. «Le miré a la cara. Vi como después de apuñalarme sonreía», declaró ante el tribunal. Todas las víctimas coincidieron en su nula capacidad de defensa, en lo inesperado del ataque y en las secuelas, físicas y psicológicas, que arrastran desde entonces. El peor parado, el pakistaní que se quedó con el cuchillo en la espalda: «Noté cómo intentaba sacarlo, pero no pudo».

5 La segunda jornada del juicio la cerró el padre de Alejandro Ruiz Vidal. Trazó un triple perfil de su hijo. Antes de los ataques lo describió como cercano, cariñoso, organizado, estudioso. No sabía nada de Nueva Época ni del apuñalamiento del Parque del Carmen. Tras los ataques, dijo, no lo reconoció en su primera visita a prisión. «Le reprochamos lo que había hecho pero estuvo muy frío. No estaba arrepentido. Estaba en un estado salvaje». La última versión de Ruiz Vidal es la que aflora tras el tratamiento médico que le administran en Logroño: «Ahora está arrepentido, tiene la mente tranquila y es cariñoso».

6 Los Mossos d'Esquadra, en un completo informe, concluyen que Nueva Época replica los objetivos y métodos de otras organizaciones fascistas y neonazis de Europa (la italiana Casa Pound y la griega Amanecer Dorado). Reproducían «el proselitismo de los nuevos grupos neonazis. Un preferencialismo nacional con actividades solo enfocadas a lo suyo, a los españoles». Ruiz Vidal, como miembro fundador, comparte esa ideología. En su casa se hallaron cuatro libros que forman parte del argumentario y «el corpus doctrinal de la extrema derecha»: España contra España, de Pío Moa; Los principios de la acción fascista, de Michel Schneider; El pequeño léxico del partisano europeo; y el dossier 'El bolchevismo en la teoría y en la práctica', discurso de 1936 de Joseph Goebbels durante el Día del Partido Nazi.

7 Con los hechos reconocidos, todo gira en torno a la salud mental de Ruiz Vidal. Si no tiene una enfermedad mental le espera la cárcel; si la tiene y le aplican la eximente completa, el psiquiátrico. Los médicos forenses y los psicólogos del Departamento de Justicia de Lérida niegan la mayor y apuestan por un trastorno de la personalidad, una psicopatía. «No es una psicopatía al uso. Hay algo más», defendieron los psiquiatras que le atendieron horas después de ser detenido. «Apuntaríamos hacia un trastorno psicótico esquizofrénico», hipotetizaron. «Un clarísimo trastorno paranoide con crisis delirantes, con paranoias. Una variante de la psicosis». «No pudo controlar los impulsos que le llevaron a atacar a esas personas», sentenciaron los peritos (psicólogo y psiquiatra) que presentó la defensa.

8 Más de dos meses después de los ataques, Ruiz Vidal se entrevistó con los psicólogos. El miércoles desvelaron en el juicio que les explicó que apuñaló por placer. «Nos hizo una descripción casi sensorial. Recordó el apuñalamiento [el del Parque del Carmen de Logroño en el 2012] como un acto placentero. Describió el ruido del cuchillo al entrar en la carne. Nos explicó que por eso quería sentir de nuevo aquel placer».

9 Jon Zabala, abogado defensor de Ruiz Vidal, pidió en la última sesión del juicio que no se condene a su cliente, que se aplique la eximente completa porque en el momento de los hechos no era consciente de lo que hacía. Estaba en pleno delirio.

10 Tanto la fiscal como las acusaciones particulares defendieron que Ruiz Vidal era plenamente consciente, que era cuerdo cuando apuñaló a las cinco víctimas y que lo hizo por motivos racistas y xenófobos. Por ello, defendieron una sentencia condenatoria que imponga una pena de prisión de más de 80 años.