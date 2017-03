Ruiz Vidal relató a los psicólogos el placer que sintió al apuñalar

Diseccionar la mente y analizar el cerebro de una persona es tarea complicada. Más cuando el sujeto, un buen día, compra gasolina, quema su piso y apuñala a cinco personas. Dos pudieron acabar en el tanatorio. Además, todo se complica cuando una víctima dice que lo vio huir con una sonrisa en los labios o cuando un psicólogo recuerda la entrevista que mantuvo con el dueño de esa mente y ese cerebro. «Nos hizo una descripción casi sensorial. Recordó el apuñalamiento [el del Parque del Carmen del 2012] como un acto placentero. Describió el ruido del cuchillo al entrar en la carne. Nos explicó que por eso quería sentir de nuevo aquel placer», explicaron, durante la sesión de ayer en la Audiencia de Lérida, los psicólogos adscritos a los Servicios Territoriales del Departamento de Justicia que visitaron a Alejandro Ruiz Vidal en diciembre del 2014 y febrero del 2015.

Para ellos, no es un enfermo mental. Es un psicópata, entendiendo por psicópata una persona (o personalidad) antisocial, esto es, que se marca sus propias normas sin importarle que no coincidan con los usos sociales. «Es un trastorno de la personalidad, no una enfermedad mental. No tenemos ninguna duda». La ausencia de delirios, de alteraciones del pensamiento o la fuga de ideas, propias de esas patologías, les llevaron a esa conclusión. Explicaron que tiene unas ideas de referencia con las que se retroalimenta esa psicopatía y, en un momento dado, «actúa, pero conservando las capacidades volitivas y cognitivas», es decir, es consciente de qué hace y de sus consecuencias.

Antes de que los psicólogos dieran el titular de la jornada, habían intentado diseccionar la mente de Ruiz Vidal los forenses del Instituto de Medicina Legal de Lérida. Con cierta dosis de arrogancia, explicaron que se entrevistaron con el acusado «una vez y media. La segunda, con actitud despectiva, nos dijo que no quería saber nada. Quizá su entorno le dijo que era mejor que no nos viera.».

LAS FRASES Jesús Gasque Médico forense «Descartamos el trastorno delirante. Los cuadros psicóticos no remiten en 24 horas» Jaume Baró Psiquiatra (perito de la defensa) «Sufre un trastorno paranoide delirante y no pudo controlar el impulso de atacar a esas personas»

Los forenses, con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales encima de la mesa, también negaron la enfermedad mental. «Descartamos el trastorno delirante. Los cuadros psicóticos no remiten en 24 horas y tras ser detenido, en una situación de estrés, la sintomatología se agrava». Esa tesis la reforzaron con el hecho de que en prisión nadie activó los recursos psiquiátricos, en su frialdad, su elevada autoestima y en la reconfiguración de su vida tras entrar en prisión. «Dijo que como no podrá terminar Medicina estudiará Derecho. Ya había readaptado su vida». También defendieron que «difícilmente» un psicótico (no confundir con psicópata) puede alcanzar tercero de Medicina. Conclusión: «Alejandro Ruiz Vidal no sufre una patología psiquiátrica que suponga la limitación de sus capacidades psíquicas y volitivas. Sabe el alcance legal de sus actos». «¿Y el cambio experimentado tras el tratamiento que se le puso en la prisión de Logroño», preguntó Jon Zabala, abogado defensor. «Tomar un antipsicótico no quiere decir que uno tenga una psicosis», cerró el forense.

Completada esa primera fase de la vista llegó el turno de los psiquiatras. La versión cambió, aunque con diferente nivel de contundencia. Declararon, por un lado, los médicos del servicio de urgencias de psiquiatría del Hospital Santa María de Lérida que, a petición de Ruiz Vidal, le examinaron tras su detención; por otro, los peritos de la defensa.

Los primeros, reconocieron que aquella madrugada de septiembre del 2014 consideraron oportuno que Ruiz Vidal fuera ingresado en una unidad de psiquiatría cerrada para su valoración. «Presentaba un lenguaje coherente, preciso, no presentaba alteraciones del pensamiento, lo que no significa que no las tuviera, ni alteraciones sensoriales, de percepción o cuadros afectivos mayores». «¿Entonces, por qué llegaron a esa conclusión?», inquirió la fiscal. «Pensábamos que había algo más complejo. Aunque no lo verbalizaba, la situación nos hacía pensar que existían conductas que valorar con un seguimiento en psiquiatría cerrada».

Para los médicos, el incendio, los apuñalamientos y la huida constatan que «no era una persona que sólo había hecho una conducta antisocial. No era un psicópata al uso. Fueron conductas muy bizarras. Ir a Balaguer a las 17 horas caminando es algo que un psicópata antisocial no hace». Nunca cerraron un diagnóstico, pero ayer 'hipotetizaron': «Apuntaríamos más a un trastorno psicótico esquizofrénico. aunque puede ser otra cosa». Solo, dijeron, les faltó tiempo. «La conversación fue coherente, pero extraña. Había cosas. Con el tiempo acabas encajando el diagnóstico».

Cerraron la mañana los peritos de parte. De parte de la defensa. En un prolongado interrogatorio que por momentos pareció una tesis doctoral sobre la psique, el psiquiatra Jaume Baró y el psicólogo Pedro Barbosa afirmaron con la misma rotundidad con que negaron los forense que Ruiz Vidal sufre un «trastorno paranoide de personalidad que en situación de crisis se expresa bajo la forma de un trastorno delirante».

«El día que lo conocí vi a una persona con elevado nivel de sufrimiento, agresividad descontrolada, síntomas paranoides, sintiéndose amenazado y con desconfianza hacia todo el que se acercara a él», recordó Baró, que tuvo que convencer a Ruiz Vidal para que tomara medicación. «La prisión no lo autorizó», lamentó. En ese estado «era una amenaza para los demás y, después, para sí mismo». Descartada la psicopatía y, tras el trabajo conjunto con Barbosa, concluyeron que sufre «un trastorno paranoide con crisis delirantes, con paranoias. Una variante de la psicosis».

Vinculó el trastorno con los dibujos de las paredes de su domicilio, dio por buena su ideología nazi y justificó la ausencia de síntomas en el momento de la detención con los daños físicos que sufría: «Los traumatismos físicos contribuyen a una merma espectacular del delirio, temporal y provisional. Eso hizo que se entregara».

Pese a su identificación ideológica con la extrema derecha, sus peritos fueron más allá: «No es racista. Siente que los inmigrantes quieren acabar con él y por eso ataca. Pero también hizo pintadas contra los Borbones o 'Borjamari' [quien fuera presidente de Nueva Época]. Ahora, con la medicación, está arrepentido». Pero eso, aseguró, es ahora. Entonces «no pudo controlar los impulsos que le llevaron a atacar a esas personas».