LO QUE DIGA LA AUDIENCIA

No es Pedro Sanz hombre proclive a manifestarse públicamente a propósito de las idas y vueltas del proceso judicial que se ha interesado por la legalidad de su chalé (antes caseta de aperos) de Villamediana. Más bien al contrario, lo suyo ha sido un laisser passer, un 'dejar pasar' de la escuela rajoysta. A cada intentona periodística por saber del ánimo del expresidente, la callada por respuesta. Apenas un par de palabras en el mejor de los casos. Salvo alguna contada excepción, la literatura más amplia al respecto que se le puede adjudicar es de hace un mes, tras su comparecencia con motivo de la visita a La Rioja del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Dijo entonces: «Voy a ser muy coherente. Sobre ese tema nunca he hablado y no voy a hablar». Fin de la cita. Sin embargo, para haber sido pulcramente exacto aquel día, debería haber dicho: «... Sobre ese tema nunca he hablado y no voy a hablar aquí».

Aquí es La Rioja, son los predios donde ha gobernado las dos últimas décadas, los pagos que tantas veces ha recorrido, los 174 pueblos que descansan entre Aguilar y Canales y entre Alfaro y Foncea. Aquí es donde a Sanz le ha dado más pereza hablar del 'asunto', donde se ha conducido con la suficiencia que se le conoce, donde ha callado y en donde no ha ofrecido ni una explicación. Justo aquí, justo donde importa 'el asunto'.

Pero la debilidad humana atiza sin distingos y no es ajena ni a los expresidentes, ni tampoco a los vicepresidentes del Senado. Y fue en esta condición, la de 'vice', cuando Sanz se vino arriba en los pasillos de la Cámara Alta y articuló un discurso a la defensiva en el que auguraba grandilocuente y explícitamente que 'el asunto' acabaría, finalmente, archivado. Nótese que en aquel momento el fiscal no había presentado el escrito en el que posteriormente informó al juez José Carlos Orga -a cuyas manos había llegado de rebote el caso- en contra de la estimación del recurso en la parte que afectaba al exalcalde Santolaya y al propio Sanz, entre otros. Y es justamente en aquella, pensemos bien, declaración de voluntades donde empieza y termina el paralelismo entre el caso de Sanz y el del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al que le perdió la boca y la indiscreción. No son procesos comparables. La prueba del algodón la desveló el fiscal general y radica en la decisión de la Fiscalía de La Rioja de sumarse al recurso en apelación del Ayuntamiento de Villamediana contra el auto del juez Orga. Debe hablar, pues, la Audiencia. Y acaso entonces sea el momento para que lo haga aquí Pedro Sanz.