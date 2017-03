«Vi cómo sonreía al apuñalarme»

Nadie discute los hechos. Alejandro Ruiz Vidal salió de su casa el 22 de septiembre del 2014 con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y apuñaló a cinco de los viandantes con que se fue cruzando. Salvo en el juicio, el joven estudiante de Medicina ha confirmado su autoría en todas las declaraciones. Ayer fue el turno de esos cinco apuñalados. Replicando aquel violento paseo por la zona alta de Lérida, fueron compareciendo en el mismo orden en que fueron atacados por Ruiz Vidal. Ninguno esperaba el ataque; ninguno pudo defenderse; todos, dijeron, arrastran desde entonces algún tipo de fobia: a los cuchillos, a caminar por la calle, a la oscuridad.

Cargados de la misma dosis de angustia, los testimonios más impactantes fueron los de la primera víctima, el peruano H.N.G., y el de la cuarta, Z.H., de nacionalidad china.

«Había ido a recoger a la niña al colegio, la llevé a casa y me dirigía hacia la Plaza de Europa, donde había quedado con unos amigos». A la altura del número 10 de la calle Príncipe de Viana, un coche esperaba para acceder al aparcamiento. Frente a sus atónitos ocupantes, Ruiz Vidal y Z.H. se cruzaron. «Apartó a la chica que estaba junto a mí, cogió el cuchillo y me apuñaló en el costado. No pude defenderme. Le miré a la cara. Después de apuñalarme vi cómo sonreía», explicó la traductora que le ayudó en su declaración.

H.N.G. Primera víctima. Peruano F.K.E.T. Segunda víctima. Argelina J.G.L. Tercera víctima. Español Z.H. Cuarta víctima. Chino A.Z. Quinta víctima. Pakistaní «Noté dos pinchazos, me giré y le vi la cara. Me toqué la espalda y tenía sangre. Pensé que iba a morir» «Podía haber muerto. Me tuve que cambiar de piso y mi hijo lleva un año de tratamiento psicológico» «Caminaba tranquilo. Vi que tenía un bulto y me apuñaló en el abdomen en décimas de segundo» «No pude defenderme. Le miré a la cara. Después de apuñalarme vi cómo sonreía» «Noté cómo intentaba tirar del cuchillo hacia afuera, pero no lo consiguió»

Tras aquel encuentro, Z.H. no es el mismo. Tras 300 días de recuperación (la defensa puso en duda que siguiera las prescripciones médicas) aseguró que no duerme bien, que él y sus hijas tienen fobia a los cuchillos y que no puede cuidar de ellas.

Eso fue, aproximadamente, un cuarto de hora después de que H.N.G. se detuviera en el semáforo del Paseo de Ronda, a la vuelta de la esquina del número 36 de la calle Rovira Roure, de donde acababa de salir Ruiz Vidal con un gorro de lana azul, camisa de rayas y un cuchillo de cocina de grandes dimensiones en la mano. «Noté dos pinchazos en la espalda, me giré y le vi la cara. Me toqué la espalda y la mano se me llenó de sangre. Pensé que iba a morir. Luego vi que a unos 20 metros atacaba a una mujer por la espalda».

Aseguró que en ese momento (las cinco de la tarde aproximadamente) «había mucha gente en la calle y pensé que quizá se había equivocado de persona. Estaba tan tranquilo y me atacó por la espalda. No dijo nada. Me estaba desvaneciendo y me acerqué a la farmacia para que pidieran una ambulancia».

Dentro ya estaba F.K.E.T., la mujer argelina que intentaba entrar en el portal de su casa cuando Ruiz Vidal le clavó por partida doble el cuchillo. Tampoco pudo defenderse ni ver al agresor. «Llevaba pañuelo en la cabeza y vaqueros», aseguró. «Podía haber muerto», respondió a preguntas de los letrados de la acusación. «Me tuve que cambiar de piso, no podía seguir allí y tengo miedo al salir a la calle. Mi hijo también. Ha estado un año con tratamiento psicológico».

Alejandro Ruiz Vidal abandonó el Gran Paseo de Ronda. Unos dijeron que a la carrera; otros, que a paso ligero. Llegó a Ramón Llull. «Venía tranquilo. Yo estaba de mudanza e iba con dos bolsas y una mochila. Vi que tenía un bulto y, sin mediar palabra, me apuñaló en el abdomen». J.G.L., el único español atacado, recordó que «fue una única puñalada», sin preámbulos. «Justo cuando nos cruzamos. Décimas de segundo.». Sin trabajo, en el psiquiatra, en el psicólogo. «Es un sinvivir. No tengo miedo, pero sí inseguridad».

Tras sonreír a Z.H., Ruiz Vidal se dirigió hacia el 'parque de las vías' (el completado soterramiento del ferrocarril). Allí estaba la víctima más reconocida de los ataques, A.Z., el pakistaní en cuya espalda quedó clavado el cuchillo. En poco más de un kilómetro, cinco personas tenían heridas graves por arma blanca. Hablaba con un amigo cuando Ruiz Vidal le clavó el cuchillo. «Noté cómo intentaba tirar de él hacia afuera, pero no lo consiguió». A.Z., que ahora precisa de muletas para andar, fue el herido más grave. Ruiz Vidal pensó que lo había matado. «No lo vimos llegar, solo huir. Mi amigo intentó sacarme el cuchillo, pero le dijeron que no lo hiciera». Así, con el arma ensartada en la espalda, esperó sentado a los equipos médicos. La imagen se hizo viral. Ruiz Vidal, entonces, huyó al parque de la Mitjana (como el del Iregua, pero en el Segre y más frondoso), se escondió y dejo caer la noche. 26 horas después se entregó.

Del resto de testigos de ayer, tres fueron los más destacados. El vecino y compañero de universidad (al que desde la cárcel remitió una carta anunciándole su muerte), que ha olvidado casi todo lo que pasó aquel día, pero que definió a Ruiz Vidal como un chico normal del que desconocía su ideología; el del taxista que le llevó a Balaguer, al que le pareció un chico «correctísimo y normal»; y el de un funcionario de prisiones, que defendió que los incidentes en la cárcel los provocó para reforzar la tesis de su, de momento presunto, desequilibrio.