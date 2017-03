«Vamos a dar soporte a la indemnización de todos los contratos predoctorales»

Pese a que existe cierta incertidumbre sobre las repercusiones reales del cambio contractual, la postura del equipo rectoral del campus riojano es clara al respecto: «La UR va a dar soporte a esa indemnización de todos los contratos predoctorales, independientemente de si aparece explícitamente o no, los que eran de obra y servicio porque así lo recoge sus contratos y los demás también tienen derecho a la indemnización aunque no aparezca en sus contratos». Así lo asegura el rector, Julio Rubio, para quien los contratos predoctorales «son una pieza clave del sistema de investigación español». «Los jóvenes que hacen las tesis son los que al final llenan los laboratorios y los que permiten en gran parte que los investigadores senior y los líderes de grupo puedan llevar adelante su investigación».

Sea como fuere, asegura que desde la UR tendrán todo su apoyo y «en la medida de lo posible se respetarán sus derechos como contratados laborales que son». Al menos lo que esté en manos del campus. Sobre el resto de cuestiones, como la duración del contrato, Rubio no cree que tenga que ser sólo por dos años porque en la Ley de la Ciencia se recoge que pueden ser prorrogables hasta cuatro años «y por tanto no es el contrato en prácticas al uso de dos años máximo». Por ello, entiende que «es posible que mientras no se aclare se esté intentado aplicarles esa figura».

En cualquier caso «es una batalla que dar y nosotros en todos los foros en los que estemos defenderemos que no se haga esa interpretación restrictiva y lesiva para ellos». Además, desde la UR han transmitido a la Conferencia de Rectores CRUE su interpretación respecto de la indemnización par «intentar que la hagan suya».