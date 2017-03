Una de testigos

Los grandes juicios (y éste, en Lérida, lo es) son una caja de sorpresas. Ayer, con los alumnos de Derecho de vuelta a la universidad, entre víctimas, testigos y el padre de Ruiz Vidal, pasaron por la Audiencia más de una veintena de personas. Y, como en botica, hubo de todo.

Las víctimas fueron, por cuestiones obvias, los grandes protagonistas, pero todo el mundo quiere su momento de gloria. Estar citado para un juicio implica cierta dosis de incertidumbre, cuando no de temor, que se manifiesta de manera variopinta. Está la testigo verborrágica. Esa a la que la juez le tiene que decir en un par de ocasiones que sí, que ya ha declarado todo y que, por favor, abandone la sala. Lo vio todo. Casualmente estaba en el balcón de su vivienda, recordó, y vio el rostro de Alejandro Ruiz Vidal. «Casi de frente, que es un segundo, pero bajo. Iba con el cuchillo en lo alto.». «¿Ya está?», preguntó como quien se queda con ganas de más. «Sí, ya puede marcharse», zanjó la juez.

También pasó por allí el testigo 'gracioso'. «¿Jura o promete decir verdad?», inquirió la juez. «Sí. la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad», contestó jocoso en un guiño al tribunal, que no le rió la gracia. Esa fue la primera. Era el taxista que llevó a Ruiz Vidal de Balaguer a Lérida. «Pensé que podía ser un cliente habitual. Me dijo que tenía la novia allí y, claro, si tienes la novia en Balaguer y vives en Lérida.», río con picardía antes de completar su 'hat-trick' humorístico. «Fíjense si me pareció normal que le dije, 'Anda que si te llega a salir el tío que apuñaló a esos le pones a caldo', por lo fuerte que estaba». Diana.

También hay testigos miedosos, de los que entran a declarar sin biombo pero piden que no se pronuncie su nombre o los que, a última hora, se excusan y no asisten a la vista (los menos).

Y todo delante de una magistrada con carácter. De las que no deja que el personal se ande por las ramas. «Hombre, abogado, cómo pregunta si la víctima era asiática. Acaba de estar aquí, lo hemos visto y todos podríamos decir que es chino». Jon Zabala fue el que más tirones de orejas se llevó. Que no pregunte usted que porqué las víctimas han dado entrevistas a los medios de comunicación; por el tratamiento médico, que ya vendrá el perito; que ya ha dicho que llevaba ropa normal. Pero las reprimendas más duras fueron para Xavier Prats, defensor de dos de las víctimas: «No le admito esa pregunta». Lo hizo, por partida doble, mientras interrogaba al padre de Ruiz Vidal sobre cuándo conoció y contrató a Jon Zabala. «Cada uno puede contratar al abogado que quiera», cerró la juez.