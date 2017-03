Las peras, un valor en alza

Ya ha pasado el ecuador de la campaña de ventas de pera de la DOP 'Pera de Rincón de Soto' y el precio de esta fruta está algo por encima de lo que ha estado en los últimos años y bastante mejor del precio medio que se registró la temporada pasada. «Hay que tener en cuenta que es una campaña que dura casi once meses y que hasta que no se haga promedio es difícil saber el precio medio al que ha salido la pera porque no es lo mismo el precio de octubre, que el que hemos tenido en febrero, que el que tendremos en mayo», detalla Eduardo Pérez Malo, presidente de la Denominación de Origen.

LOS DATOS 973 hectáreas es la superficie cultivada a la que este año se podrían sumar 100 o 120 hectáreas más. 20 millones de kilos de pera se recogieron el año pasado, una cifra que se pretende superar este año.

Lo que sí puede adelantar ya es que «el precio será algo mejor que el del año pasado», adelanta Pérez Malo que explica que «hay que tener en cuenta que hay países productores importantes como Bélgica y Holanda que el año pasado tuvieron producciones bastante reducidas y eso al fin y al cabo se nota bastante a la hora de sacar el producto».

La campaña que se recogió el verano pasado llegó a los 20 millones de kilos de fruta, una cifra que batió récord y que puede superarse este año. «Hasta el 15 de abril hay tiempo para que los agricultores se registren en la denominación de origen pero es más que probable que podamos incrementar en 100 o 120 las hectáreas calificadas», explica Sixto Cabezón, técnico de la DOP que en la actualidad cuenta con un total de 973 hectáreas repartidas en diferentes municipios riojanos.

En plena brotación

Mientras, en el campo el proceso de la nueva pera sigue su curso. «Ahora estamos en el momento de que salgan las primeras yemas en los árboles, la pera conferencia está aún bastante dormida pero la blanquilla ya ha empezado a tirar en estos días de finales de febrero que hemos tenido algo más de calor», explica Eduardo. Parece ser que la campaña viene algo adelantada pero aún es pronto para adelantar nada. «De ahora hasta la floración son días importantes en los que se decide mucho de lo que va a ser la campaña», coinciden ambos.