FISCALIZACIÓN DEL AZÚCAR

Sigue caliente el debate sobre la imposición de un impuesto a las bebidas azucaradas.

Se ha generado una fuerte oposición que viene de tres frentes bien definidos: la potente industria alimentaria que las elabora; los fabricantes de azúcar, que en España son la cooperativa castellana y leonesa ACOR y la industria Azucarera Iberia; y en tercer lugar, los propios agricultores.

En algunos ámbitos políticos-administrativos se ha adquirido la mala costumbre de utilizar la salud como excusa recaudatoria. Sin embargo, no se pueden cerrar los ojos a los malos hábitos alimentarios. Partiendo de que el azúcar, como carbohidrato, no es malo para la salud, sino todo lo contrario, es incuestionable que consumido en exceso sí lo es. Lo que sucede, es que el hábito de consumo de azúcar es mucho más intenso que el de otros alimentos, en particular en la siempre vulnerable población infantil. En todo caso, la solución menos mala para el sector viene por combatir la innecesaria tendencia al abandono casi total de su consumo, y no tanto evitar su reducción en una dieta que, con carácter general, abusa de ella.

Para los envasadores, el azúcar es un ingrediente que puede ser sustituido, si hay alternativa y no pierden márgenes. De hecho, desde el 2005 el sector de las bebidas refrescantes ha reducido su uso el 23%, tal como explicaba la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes. En el caso de la industria productora y de los agricultores, hay que recordar que España consume un millón y medio de toneladas de azúcar y solo produce medio millón. Este déficit de balanza hace suponer que seguirá habiendo un amplio mercado para su actividad, a pesar de la caída del consumo y de la inminente desaparición del sistema de cuotas.

Pero más allá de la sustitución voluntaria del azúcar, lo que sí puede ser un perjuicio sustancial en toda la cadena es la aplicación del ya mencionado impuesto. El Ministerio de Agricultura está tranquilo y ha recordado la dificultad de aprobar este impuesto, ya que requiere de una ley que lo regule y por tanto de un complejo proceso parlamentario. En todo caso, una seria amenaza.