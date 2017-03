«Cuando lo vi por primera vez en prisión no era mi hijo. No lo reconocí»

El padre de Ruiz Vidal, abrigo en mano, entró en la sala, miró a su hijo y, casi con un susurro, le saludó. Indescifrable desde la última fila de la Audiencia, pero denotaba complicidad, una especie de clave secreta familiar. Ruiz Vidal, como en el resto de la sesión, apenas si hizo gestos durante la declaración de su padre.

«Aquel no era mi hijo. No lo reconocí. Le reprochamos lo que había hecho pero estuvo muy frío. No estaba arrepentido. Regresamos a Logroño desolados». Ese es el recuerdo que tienen de su hijo en su primera visita penitenciaria. Eso fue una semana después de que, junto a su mujer, llegara a Lérida para denunciar su desaparición. No sabían nada de los apuñalamientos. Se lo dijeron los Mossos d'Esquadra: «Casi nos morimos del susto». Describió a su hijo como «muy responsable, estudioso y cariñoso en el entorno familiar. Una relación perfecta con todos». ¿Neonazi? ¿Racista? «No. Ha tenido cuidadoras sudamericanas y nunca tuvo problemas. En casa nunca hubo nada de ideología neonazi», relató.

Pero la detención del 23 de septiembre del 2014 no fue la única sorpresa para la familia. «No teníamos ni idea del apuñalamiento del Parque del Carmen». Los Mossos les dijeron que su hijo tenía antecedentes. ¿Y Nueva Época? «Ni idea. Nos habló de una asociación cultural y deportiva. Que recogía alimentos para los necesitados». Nada más.

Padre de Alejandro Ruiz Vidal «Antes temíamos por la vida de mi hijo y la de los que estaban con él. Estaba en un estado salvaje» «Desde que le pusieron el tratamiento es otra persona. Está arrepentido y tiene la mente tranquila»

Ahora, dice, su hijo vuelve a ser su hijo. «Desde que estuvo en Logroño y le pusieron el tratamiento es otra persona». El mismo que le negaron en Lérida, recordó a preguntas de su abogado, Jon Zabala (Irazola Abogados). También explicó que el jefe de estudios de la Universidad de Lérida les puso en contacto con un psiquiatra que, «desde el principio nos dijo que tiene una patología clarísima».

«Antes temíamos por la vida de mi hijo y la de los que estaban con él. Estaba en un estado salvaje, decía barbaridades de todo el mundo. Ahora está arrepentido, tiene la mente tranquila y es cariñoso», apuntó antes de explicar que el abuelo y el bisabuelo de Ruiz Vidal padecieron diversas patologías mentales graves. El primero fue incapacitado judicialmente, reseñó.

Recordó también que una semana él mismo le llevó a Lérida, que regresó a San Mateo, salió con sus amigos «de toda la vida», comió en casa y tomó el tren para regresar a su piso de estudiante: «Todo era normal. Nosotros nunca notamos nada, ni agresividad ni sentimos miedo hacia él».