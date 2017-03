Ceniceros: «No se me va a pasar el plazo de presentar la candidatura»

Desde que avanzó en la entrevista concedida a Diario LA RIOJA a finales del 2015 su intención de optar a la presidencia del PP y tomar el testigo de Pedro Sanz, José Ignacio Ceniceros se ha mostrado renuente a responder a las preguntas al respecto formuladas en alguna de sus comparecencias en calidad de presidente del Gobierno de La Rioja. Ayer mantuvo esa tónica. «No voy a pronunciarme respecto a asuntos internos del partido (sobre si habrá una lista de unidad en el próximo congreso regional al que también se postula Cuca Gamarra) por respeto al acto de celebración de los diez años del San Pedro», atajó ante el interés de la prensa tras la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno desarrollada ayer en las instalaciones del CIBIR. «Tendremos ocasión, a lo largo de estos días, de hablar de ello», atemperó.

Aún así y con todas esas prevenciones, Ceniceros deslizó algún comentario que ratifica su voluntad de competir con la alcaldesa de Logroño por el liderazgo de su formación. Interrogado sobre el calendario establecido para el congreso, el expresidente del Parlamento aseguró desconocer exactamente la fecha de presentación de candidaturas. «Casi me pilla fuera de juego; creo que es el 13 de marzo, pero no se preocupe, que no se me va a pasar el plazo», aseguró para trasladar al ámbito del congreso regional del PP una de las ideas fuerza empleada también para conminar a mejorar la sanidad riojana en la celebración del décimo aniversario del San Pedro: «Cuando somos capaces de trabajar unidos, podemos hacer grandes cosas».