«Tiene un plan para intentar demostrar que no es consciente»

Xavier Prats, representante de la mujer argelina y del hombre de nacionalidad china que fueron apuñalados en septiembre del 2014 por Ruiz Vidal, mostró su sorpresa por la reacción del acusado. «Suponíamos que no contestaría al Fiscal y a las acusaciones particulares, pero pensábamos que intentaría demostrar el trastorno y las patologías. Parece que estaba nervioso y para evitar sorpresas ha preferido no declarar», explicaba a los medios de comunicación al tiempo que sostenía que Ruiz Vidal ha venido representando un papel desde que fue detenido. «Desde el principio se da cuenta de la situación en la que está y muestra una actitud beligerante. Tenemos el caso de la carta que envió amenazando a su vecino y la agresión en la cárcel de Ponent. Creemos que eso evidencia un plan para intentar demostrar que no es consciente de lo que hace y de quién es».