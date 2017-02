La polémica del chalé de Sanz llega al Congreso

La polémica de la que fue protagonista el chalé de Pedro Sanz, ex presidente del Gobierno riojano, no ha sido olvidada con la marcha de éste a Madrid, sino que de la mano del fiscal general llega este miércoles al Congreso. José Manuel Maza tendrá que desarrollar ante los diputados su criterio en la investigación de dicha construcción en lo que eran terrenos ilegales en Villamediana.

La oposición quiere escuchar lo que Maza tiene que decir sobre la posición de la Fiscalía respecto al caso de la vivienda del vicepresidente del Senado en la localidad riojana. El fiscal ya ha defendido de forma pública que no recibió ninguna presión para favorecer a Sanz.

Además, a este asunto se suman otros sobre los que será preguntado. Todos los grupos de la oposición exigen explicaciones sobre el relevo en la cúpula fiscal y sobre las supuestas injerencias políticas en su decisión de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

La comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso dará comienzo a las 11.30 horas. Fueron los grupos de la oposición los que hiceron esta exigencia a raíz de su actuación en la rama murciana del caso Púnica y sopesan pedir su dimisión si no les resultan satisfactorias las explicaciones.

El fiscal general decidió, en contra del criterio de las fiscales del caso, no acusar al presidente de esa comunidad, Pedro Antonio Sánchez, a quien el juez de la Audiencia Nacional atribuye delitos de cohecho, fraude y revelación de información. Consideró que no hay responsabilidad penal de Sánchez por intentar contratar los servicios de la trama Púnica para mejorar su reputación, dado que esos contratos no se firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.

Apoyado por informes

La mayor parte de los partidos de la oposición reclamó explicaciones sobre esa decisión, que Maza afirmó haber tomado "con toda honestidad", apoyado en informes técnicos y sin recibir ningún tipo de presión.

Pero desde que se fijó la comparecencia de Maza para este miércoles ha ocurrido otro hecho relevante, la renovación de la cúpula fiscal con la elección de Manuel Moix en Anticorrupción, el relevo de Javier Zaragoza por Jesús Alonso en la Audiencia Nacional y la sustitución del fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.

Unos cambios que el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, tachó de "purga masiva".

Precisamente, este martes la Mesa del Congreso ha dado el visto bueno a la petición del grupo socialista para que el fiscal informe a la Cámara de los criterios seguidos en esos nombramientos.

El impacto de esa decisión se agravó tras las declaraciones de López Bernal en las que denunció intimidaciones a los fiscales anticorrupción y aseguró: "lo que no puede ser es que los perseguidos seamos los fiscales que luchan contra la corrupción por delante de los corruptos".

Al fiscal general le preguntarán por esos asuntos y por la información del diario El Mundo según la cual su antecesora, Consuelo Madrigal, fue relevada por no aceptar las presiones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para cambiar a Zaragoza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El propio ministro ha negado esta semana haber ejercido esa presión y ha rechazado que se hayan producido injerencias en la autonomía de la Fiscalía.

Media hora antes de la comparecencia de Maza se constituirá la Subcomisión para definir la Estrategia Nacional de Justicia, un órgano creado a comienzos de legislatura por consenso, un acuerdo que se ha visto comprometido por las últimas polémicas.

El grupo de Unidos Podemos estará representado en la Comisión por su portavoz parlamentaria, Irene Montero, a pesar de que ella no está adscrita a la misma.