Alejandro Ruiz Vidal eligió a sus víctimas, sabía a quién estaba apuñalando y detrás de cada uno de los ataques subyace un motivo meramente ideológico. Esa es la principal conclusión que ayer, primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Lérida contra el estudiante de Medicina logroñés que el 22 de septiembre de 2014 apuñaló a cinco personas en las calles de la capital ilerdense, sostuvieron los Mossos d'Esquadra que participaron en la investigación.

No hubo réplica posible. El guión previsto apuntaba que el primero en declarar sería Alejandro Ruiz Vidal. Cerca de las 9.45 horas la magistrada que presidía la sesión le dio la palabra a la fiscal. Cuando comenzaba a articular su primera pregunta fue interrumpida por el acusado: «Acogiéndome a mi derecho, no voy a declarar». Sin respuesta se quedaron los cuestionarios de las acusaciones y de su propia defensa. Tampoco entendió el tribunal oportuno que las partes formularan la retahíla de preguntas para que constaran en acta. «Los hechos son los que son. Nadie los discute», dijo después el abogado de Ruiz Vidal, Jon Zabala, que recordó que se ha declarado autor de los ataques siempre que ha sido preguntado sobre aquella tarde de septiembre.

Así, después de que el juicio perdiera el interés para parte del numeroso público que llenó la sala de vistas del sinuoso Palacio de Justicia de Lérida, agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana vinieron a reconstruir aquella tarde y a ratificar lo rubricado en sus informes.

LAS FRASES Mosso d'Esquadra Resp. del área de investigación «Por las heridas de las víctimas intentaba matar a esas personas» Mosso d'Esquadra Resp. del área delitos violentos «Viendo la información y la selección de las víctimas fue un ataque xenófobo. Sabía a quién apuñalaba» Guardia Urbana Detuvo a Ruiz Vidal «Fue muy frío, muy correcto. Hablaba muy claro y de forma coherente»

El más contundente fue el responsable del área de Delitos Violentos de los Mossos d'Esquadra. «Analizando toda la información y la selección de las víctimas, el ataque fue por motivos xenófobos. Sabía a quién estaba apuñalando». Esa información en la que el agente sustentó su conclusión se refiere, sobre todo, a dos elementos. Por un lado, a «la preparación previa», es decir, a la compra de gasolina para quemar su piso y de pegamento para arreglar el machete que Ruiz Vidal declaró haber llevado encima y que nunca apareció; por otro, y sobre todo, a lo hallado en el estudio del acusado y a sus antecedentes: libros de propaganda fascista, pintadas de temática nazi en las paredes, pertenencia a Nueva Época (un grupo nazi de Logroño), el apuñalamiento del Parque del Carmen.

'Arriba España', 'Tenéis suerte de que no me venga la atrapada', 'Mañana te clavo mi machete', 'Peligro con el gordo', 'El Borbón al paredón', cruces gamadas, una estelada (bandera independentista catalana) con un 88 (Heil Hitler) y rodeada de cuatro bombas. Esas, explicaron los agentes, fueron algunas de las inscripciones «a bolígrafo» que aparecieron en la vivienda de Ruiz Vidal.

«De las cinco víctimas, cuatro son extranjeras y en su recorrido pasó junto a otras potenciales víctimas.», abundó otro mosso antes de concluir que «por las heridas que sufrieron, la intención era matar a esas personas».

Esa investigación, más allá de la motivación, también documentó que la noche previa a las agresiones fue tensa en el apartamento de Ruiz Vidal con golpes y platos rotos, que cambió sus rutinas -«no avisó a su vecino para ir a la universidad»-, que fue grabado por las cámaras de la gasolinera comprando combustible y que su recorrido violento fue grabado en varios puntos.

También que se entregó y que confesó el crimen como un neófito del fútbol hablaría de la última obra de arte de Messi. «Levantó la mano, me acerqué y me dijo 'Soy el que ha apuñalado a esa gente y he quemado mi piso. Quiero contarlo todo'. Pensé que era una broma», relató la Guardia Urbana a la que acudió Ruiz Vidal. «Hablaba de manera muy fría, muy correcta, coherente. Todo muy claro. También dijo que era paciente de Psiquiatría». Ni una lágrima, ni síntomas de arrepentimiento, coincidieron quienes hablaron con él. «Un chico muy inteligente, con gran retentiva», describió uno de los mossos.

Y en esa frialdad entroncan las tesis de la defensa con la investigación. Frialdad como reflejo de su paranoia. «¿Lloró?», preguntó Jon Zabala, letrado defensor. La respuesta, siempre negativa. Con la misma indiferencia, relató espontáneamente un par de veces sus actos. Zabala insistió en que las pintadas no sólo eran de temática nazi -Borjamarí vas a morir; una horca con las siglas de PP y PSOE, una caricatura de Hitler.-, recordó que la primera atención médica recomendó su ingreso psiquiátrico para una valoración e hizo hincapié en el machete. «¿Nadie lo vio con más de 20 testigos?», preguntó. «Nadie lo vio», dijo un investigador.

La mañana se cerró con los bomberos que apagaron el incendio del piso de Ruiz Vidal. No se pronunciaron sobre la intencionalidad. «Se habría apagado sólo. No había oxígeno para la combustión», dedujeron.