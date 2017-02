«Es inimputable. Sufre un trastorno paranoide de la personalidad»

A las puertas del Palacio de Justicia de Lérida, Jon Zabala, abogado de Alejandro Ruiz Vidal, sostuvo que su cliente «es inimputable». «Lo dicen los peritos que declararán el miércoles. Con el tratamiento que se le puso en la prisión de Logroño es otra persona distinta y ya no tiene la frialdad que tenía», explicó. En ese sentido, recordó que «está demostrado que sufre un trastorno paranoide de la personalidad que, en momentos de crisis, se manifiesta con trastorno delirante. Estos casos de extremo estrés no le convienen».

Así, Zabala rechazó que su no declaración fuera mera estrategia. «Me ha dicho que no estaba bien y que prefería no declarar. Los hechos no los discute nadie y lo que prima ahora es su estado psíquico y ante el extremo estrés que le supondría responder a las preguntas de las acusaciones y del Ministerio Fiscal ha considerado más oportuno no declarar».