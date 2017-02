Un empresario riojano investigado tras beneficiarse de la amnistía fiscal

LOGROÑO. El empresario riojano Jesús Pozo, propietario de las empresas Seral (catering) y Activa (actividades formativas), es uno de los investigados por La Agencia Especial de la Administración Tributaria (AEAT) tras haberse acogido a la amnistía fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el 2012. Según una información publicada por El Confidencial, la Justicia autorizó en febrero del 2014 el registro de ambas empresas de Pozo para que Hacienda verificase el pago del Impuesto de Sociedades entre los años 2008 y 2012, y del IVA entre el 2009 y el 2012.

La AEAT, en la solicitud del registro, alegó que «los socios de Seral y Activa, así como sus hijos», presentaron una declaración tributaria especial por importe de 5,22 millones, dinero que procedería de la actividad de ambas sociedades pero por el que no se habrían declarado ni el Impuesto de Sociedades ni el IVA. Además, Hacienda consideraba «imprescindible» una inspección por sorpresa «ya que las ventas en negro y la facturación irregular no se pueden determinar si no es con la obtención directa por parte de la inspección de documentación en soporte papel e informático de las mismas».

Seral y Activa recurrieron ante el Superior de Justicia de La Rioja para evitar los registros. Sin embargo, el TSJR desestimó sus pretensiones en julio del 2014, ya que el decreto que regula la amnistía «no excluye la posibilidad de que la declaración tributaria especial pueda dar lugar a actuaciones inspectoras respecto de otros sujetos distintos del declarante y por otros impuestos».