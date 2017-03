Sánchez: «Si gano, no se utilizarán los votos socialistas para políticas de derechas»

Alrededor de seiscientas personas se dieron cita en la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro para apoyar a Pedro Sánchez en esa ruta que está haciendo «por los pueblos de España». No sólo había riojanos, también vascos, castellanos y navarros, incluso varios coches de Burgos, un dato insignificante de no ser porque Patxi López presentaba allí, también ayer, su candidatura.

Tras firmar en el libro de honor del consistorio aldeano, a las doce y media en punto empezaban los discursos. El primero, el alcalde, Ángel Fernández, que aprovechó para pedir, como alcalde, más protagonismo de los ayuntamientos; como riojano, que la repartición del viñedo siga como hasta ahora, y como obrero, que «no se maltrate a autónomos y trabajadores».

La diputada regional Sara Orradre fue la segunda telonera. Ella recordó a los trabajadores de Altadis y Unipapel y «a todos aquellos que han perdido su trabajo o temen perderlo».

«Exigiré la misma lealtad si gano que la que me exigiré a mi mismo si pierdo»

Después llegó el momento cumbre de la mañana. Ante incesantes cánticos de 'no es no' y 'Pedro presidente' tomó la palabra Pedro Sánchez con un rostro más relajado que el de aquel secretario general que dimitió allá por octubre del año pasado.

Habló de su programa pero también de la situación de su partido. «Hay que recuperar un PSOE autónomo, creíble, coherente y que cumple con la palabra dada», dijo aludiendo a que el 'no es no' no era más que la consecuencia de un proyecto político votado por la militancia.

Además dejó algún recadito para la gestora. Primero habló sobre la ponencia económica redactada para el congreso del PSOE alegando que «hay cosas que comparto», pero añadiendo que «es insuficiente porque debería contemplar la derogación de la reforma laboral». También planteó , eso sí de puntillas, la reforma del artículo 135 y limitar en un futuro el papel de las gestoras a 90 días.

No pudo evitar tener un guiño con los socialistas catalanes. «No concibo España sin Cataluña ni el PSOE sin el PSC» y prometió que «ésta será la última vez que tengan que rogar el voto dentro del PSOE».

Pero, sobre todo, habló de renovación, de «reinventar un partido socialista ganador, unido y comprometido con la militancia». Sobre la unión lo dejó meridianamente claro: «exigiré la misma lealtad si gano que la que me exigiré a mi mismo con los demás si pierdo» y aseguró que «ningún socialista será mi adversario». Abundando en el tema, añadió que «ha llegado el momento de que decidan esos militantes que no fueron escuchados con la abstención a Rajoy», para continuar diciendo que «la respuesta no es la gran coalición que consigue difuminar a la izquierda y que esos votantes desencantados abracen después a la ultraderecha».

También tuvo palabras para el actual presidente del gobierno. «Con esta candidatura el PP anda nervioso y Rajoy tiene motivos para estarlo porque si gano mi oposición será contundente. No se utilizarán los votos socialistas para políticas de derechas», enfatizó acusando al gobierno de «perseguir a los fiscales que persiguen la corrupción del PP».