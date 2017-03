EL MITIN DE LAS AUSENCIAS

El tamaño es importante. Hubo tiempos en los que los partidos políticos, a modo de exhibición de atributos, buscaban grandes recintos que llenar. Plazas de toros, palacios de deportes, centros de congresos. El objetivo era demostrar músculo. Ahora los tiempos han cambiado y, quizá por aquello de que siempre queda mejor algo pequeño a rebosar que una media entrada generosa, se estilan espacios más familiares, más coquetos, más íntimos. La Sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro puede pasar por uno de esos espacios. Pedro Sánchez casi lo llenó. Unas 600 personas. Decena arriba, decena abajo.

Pero ayer lo más interesante (por no decir morboso) no era tanto la cantidad como, digamos, la calidad. Porque ayer tan importante fueron las presencias como las ausencias. Una especie de juego de las siete diferencias en la que detectar quién optó ayer por quedarse en casa y no lo hizo durante la última visita de Sánchez a La Rioja, cuando lo hizo en calidad de secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno.

Entonces, en aquella visita, César Luena era el número dos de Sánchez, su mano derecha en la estructura nacional del partido. Amigos históricos, decían, de paseos por la sierra de Cameros. Ayer César Luena no llegó a Aldeanueva de Ebro. «No va a venir», aseguraban militantes próximos a la dirección. «Yo apoyaré a Pedro siempre», aseguraba Luena en su cuenta de Twitter en octubre del 2016 cuando el PSOE activaba la Comisión Gestora. Francisco Ocón, número dos de Luena en La Rioja y miembro de esa gestora, tampoco apareció por Aldeanueva de Ebro. La interpretación de las ausencias es libre.

También lo es la de las presencias. «Hombre, si viene Patxi López o Susana Díaz, también tendrá que venir». A medio camino entre la suposición y la obligación, el comentario hacía referencia a Concha Andreu, miembro de la Ejecutiva regional, portavoz de los socialistas en el Parlamento autonómico, y encargada, junto al alcalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández, de hacer el paseíllo por el casco urbano junto al candidato a la secretaria general del PSOE.

Pantalón vaquero, camisa de cuatros azules y blancos y cazadora de cuero marrón, Sánchez puso en pie a un entregadísimo público. Banderas de La Rioja, de Castilla León y alguna que otra ikurriña recibieron a Sánchez al son de 'Puedes llegar', el tema de Gloria Estefan: «Puedes llegar lejos; a las estrellas alcanzar; a hacer de sueños realidad; y puedes volar, alto; sobre las alas de la fe; sin más temores por vencer». Una dosis de motivación.

Dentro, más allá de Concha Andreu, había rostros conocidos en las sillas de la sala Entreviñas. De la Comisión Ejecutiva estuvieron Beatriz Arraiz, Elisa Garrido, María Victoria de Pablo, Julián Olagaray, Emilia Fernández y Nuria del Río. Además, también se dejaron ver Vicente Urquía, Ana Santos, Domingo Dorado, Ana Leiva e Inmaculada Ortega.

El momento álgido llegó pasadas las 12.45 horas. Arrancaba Pedro Sánchez su intervención y el público se venía arriba. Constantes interrupciones, gritos desde las sillas y prolongadas ovaciones tras cada uno de los mensajes del candidato. El 'No es no' volvió otra vez a la escena política. Lo hizo, primero entre el público, que lo coreó en varias ocasiones y, después, desde el escenario, el propio Sánchez que sigue haciendo uso de una de sus señas de identidad.

Al 'Pedro, Pedro, Pedro' le siguió el 'Pedro presidente; Pedro presidente', regresó el 'No es no'...

Hubo, los menos, que tuvieron suficiente con un cuarto de hora. Vamos que aguantaron lo justo para poder decir que un día vieron a Pedro Sánchez. También hubo quien compaginó sus funciones de afiliado o activo simpatizante con el de padre o madre entregada. Al fondo de la sala, junto a una de las puertas del recinto, un grupo de niños 'aguantó' el chaparrón jugando a entrar y salir entre las reprimendas, más o menos obligadas, de sus mayores.

Todo terminó como acostumbran estas cosas. Un último mensaje de los que pone en pie a la militancia, salidas fugaces de quienes tenían cita con el vermú o con el plato y 'La Internacional'. Ellos se perdieron la degustación: champiñones de Pradejón, lomo con champiñones y vino. De Aldeanueva de Ebro, por supuesto.

Luego llegaron los rumores. El siguiente en pasar por La Rioja, decían los mentideros socialistas de Aldeanueva de Ebro, será Patxi López. Quizá el día 3. «¿Y Susana?», se preguntaban otros.