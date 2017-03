Un arsenal de cariño contra la crueldad

Logroño. Agradecimientos, lágrimas, ilusión, esperanza... Los galardones, intangibles pero valiosísimos, se acumulan en la sede de La Red Vecinal contra la Violencia Doméstica de La Rioja que desde anoche luce ya también en sus vitrinas el premio del 16 Certamen Justicia y Solidaridad entregado por el Foro Cívico Francisco Sáez Porres.

«Es un estímulo para seguir con nuestra labor de acompañamiento, apoyo y escucha a las víctimas, para poder seguir llegando adonde la administración no puede llegar», agradeció ayer la coordinadora de la Red Vecinal Mónica Barrio, quien atribuyó el mérito a «nuestros cien voluntarios y a las tres entidades que hacen posible el servicio, Gobierno regional, Federación de Asociaciones de Vecinos y asociación de mujeres rurales, Affamer. Sin ellos, este proyecto no podría salir adelante».

Diario LA RIOJA visitó ayer la sede de la entidad que desde su nacimiento en el 2002 se ha convertido en el salvavidas de más de 900 riojanas sometidas a una cruel agonía. Pero la nómina de víctimas no cesa de crecer. «Lo ideal es que necesitásemos menos voluntarios porque habría menos víctimas, pero, por desgracia, nunca es suficiente. Ahora mismo tenemos un centenar de voluntarios porque se acaban de incorporar quince más que acabaron hace dos semanas el curso formativo de 20 horas presenciales en los que se les dota de habilidades sociales y en los que se hacen simulaciones de casos reales para que aprendan a enfrentarse a esa realidad», explica orgullosa Mónica Barrio, quien matiza que «tenemos de todo, hombres, mujeres, jóvenes, mayores...».

Seguridad y anonimato

«Aquí atendemos a todo el mundo, da igual que hayan puesto denuncia o no. De hecho tenemos incluso mujeres que siguen conviviendo con su maltratador», aclara Susana Úbeda, trabajadora social, la otra responsable de un servicio sometido a un férreo sistema para garantizar la seguridad, la confidencialidad y el anonimato de ambas partes, en el que víctimas y voluntarios tienen prohibido el intercambio de direcciones o números de teléfono. «Todo lo coordinamos nosotras, o Susana o yo, a través de un teléfono único. La mayoría de salidas y acompañamientos son prefijados y, una vez que ambas partes concretan el día y la hora, nosotras, además de recordárselo el día anterior, estamos pendientes del teléfono por si hay algún cambio. Una vez que ha acabado la cita, el voluntario nos informa de cómo ha ido el encuentro», tercia la coordinadora.

«Cualquiera puede ser voluntario, solo se necesita tener algo de tiempo libre y ganas de ayudar a quien lo necesita», defiende Mónica Barrio antes de ceder la palabra Noemí, una de las jóvenes que empezará en unos días su primera misión. «Yo acabo de hacer el curso y la variedad era total, estábamos mujeres y hombres de todas las edades, con distintas ideologías y maneras de pensar muy diferentes, pero todos con las mismas ganas de ayudar », añade la recién llegada, que intercambia una fugaz mirada con dos de las veteranas de la entidad presentes en la sede. «Se necesita amor al prójimo y ganas de hacer cosas por los demás», remacha una de ellas, Elena.

«Es imposible no implicarse»

Miedo, vergüenza, sentimiento de culpa, inseguridad, desconfianza... La mayoría de las víctimas llegan destrozadas y la labor de los trabajadores y voluntarios no es fácil. «Cada caso es distinto, hay veces que empatizas desde el primer día, pero lo habitual es que al principio, como es lógico, estén cerradas y hay que ir muy poquito a poco», relata Elena.

«Nuestra labor es acompañar, tomar un café, ir al cine, dar un paseo... Cualquier cosa de esas es lo único que a ellas les salva de la soledad porque están muy aisladas socialmente. Poco a poco va empezando a sentirse mejor y un poquito más seguras», resume Teresa, voluntaria desde que la entidad echó a andar en el 2002 y que aún no ha olvidado su primer día: «Era una mujer con un buen trabajo, activa y muy capaz, pero que no acertaba a decir dos palabras sin echarse a llorar. Para mí fue duro, yo lo pasaba también fatal y cuando volvía a mi casa no podía quitarme su sufrimiento de la cabeza. Intentas siempre marcar un poco las diferencias, pero al final es imposible no implicarte». «No se puede hablar de amigas porque para eso tienes que estar en igualdad de condiciones y en estos casos eso no se da, ya que hay una dependencia muy grande de la persona que llega aquí hacia el voluntario», concluye antes de partir a la recogida del merecido premio.