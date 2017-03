Una mano amiga para un último adiós con dignidad

Una caricia, un apretón de manos y una generosa dosis de ternura, cariño y paciencia son el arsenal terapéutico de un programa recién estrenado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia para evitar la muerte en soledad de un buen número de personas bajo tutela de la Comunidad Autónoma.

«Se trata de un programa que sale al paso de una necesidad social y ética como es la de acompañar al que más necesitado está en la situación más complicada, en el trance final», resume el consejero Conrado Escobar, quien anticipa que «se trataba de abordar con urgencia los episodios más duros, porque este programa forma parte de un plan más ambicioso para prevenir la soledad involuntaria que sufren muchos riojanos». «Paradójicamente vivimos en una sociedad interconectada, pero solitaria y a eso queremos dar una respuesta porque el Gobierno de La Rioja está preocupado por ese problema de la soledad», concluye el titular de Políticas Sociales.

«Esta iniciativa surge porque las bajas en la Fundación Tutelar suelen producirse por fallecimientos y hemos detectado que muchos de ellos mueren en el hospital en la más absoluta soledad, con la lógica atención médica pero sin un acompañamiento, calor humano o atención espiritual», explica Mónica Jiménez, directora gerente de la entidad desde marzo del pasado año, quien echa mano de la memoria correspondiente al 2016 para poner negro sobre blanco la dimensión del problema: «De los 21 fallecidos el pasado año, 11 de ellos murieron solos en el hospital, seis mujeres y cinco hombres; y en lo que llevamos del 2017 se han producido 6 pérdidas, todas en enero, con una beneficiaria fallecida sola».

La imposibilidad de la Fundación Tutelar de atender estos casos llevó a Mónica Jiménez a contactar con la Federación del Voluntariado desde donde la redirigieron a la Fundación Canfranc (www.fundacioncanfranc.org, con sede en la logroñesa plaza Alférez Provisional, 1, 1º) una entidad que en el pasado ya trabajó con enfermos en fase terminal. «La coordinación fue fantástica y el 6 de febrero firmamos el convenio para poner en marcha este programa, que acaba de empezar a funcionar con, de momento, seis voluntarios», se felicita la directora.

Fortaleza y formación

«El objetivo es procurar acompañamiento a estas personas y ayudarles al bien morir, darles la posibilidad de que se vayan bien de una vida que no han tenido fácil», resume Alicia Suárez, responsable de Fundación Canfranc en La Rioja, quien avanza que aunque por ahora hay seis voluntarios que han firmado ya el compromiso de colaboración para formar parte del programa, hay varias personas más que se han interesado por él. «Nuestras estimaciones es que vamos a necesitar al menos una docena de voluntarios», apunta, para advertir de que «tienen que ser personas con una madurez humana y psicológica, porque para esto no vale cualquiera». De hecho, el programa contempla un plan de formación, «algo necesario para desempeñar esta labor que no es fácil, porque una de sus claves tiene que ver con aspectos espirituales, ya que hay personas religiosas y otras que no lo son o tienen otras creencias y tú solo puedes involucrarte en lo que ella quiera y procurarle lo que desee tener».

«Efectivamente, cualquiera no puede ser voluntario en este tipo de situaciones porque hay que ser emocionalmente muy estable y tener alguna experiencia en estos casos ya que, lamentablemente, el resultado final siempre va a ser un ser humano que fallece», tercia, por su parte, Begoña García Garmendia, una de las voluntarias del programa.

«Aparte de todo lo que puedas hacer a través de la formación y con la ayuda de un psicólogo, que también lo tenemos en la fundación, es muy positivo el intercambio de experiencias», explica, para aclarar que «por lo demás, el trato con estas personas es muy sencillo, muchas veces se trata simplemente de pequeños gestos, como tomarle la mano o hacerle una caricia». «Suelen ser personas que han tenido una vida difícil y nuestro objetivo es tan simple como que tengan una muerte digna, con calor humano», remacha antes de ceder la palabra a otra de sus compañeras, Lucía Polo, quien trata de explicar su pasión altruista: «¿Por qué lo hago? Pues no tiene una explicación fácil más allá del deseo de estar al lado de los que sufren, apoyar a los que no tienen a nadie y dar cariño a los que carecen de él».

«Al principio te reciben con desconfianza y tienes que ir entrando poco a poco, al ritmo que ellos deseen y hasta donde te dejan llegar. Hay vidas muy frustradas, vidas con muchos problemas y sin una mano amiga que les haya dicho 'aquí estoy yo para lo que quieras'. Te tienes que convertir en su bandeja para que vayan depositando todo lo que quieran», relata para defender que al final es un intercambio de apoyos: «A mí, hay días que me cuesta salir, pero después de estar con ellos me llevo a casa sus casos conmigo y son el alimento de mi semana para enfrentarme a las dificultades y decirme 'Luci, ¿de qué te quejas tú?'».