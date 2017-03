«El ejemplo es la mejor educación para un uso adecuado de las nuevas tecnologías»

Entender la cultura de la hiperconectividad inherente a las nuevas generaciones y acercar a padres y docentes las claves para que el manejo del móvil y las redes sociales no merme valores esenciales. Sobre ese afán giró la charla ofrecida ayer por José Luis Orihuela en Logroño organizada por la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra en colaboración con 'Alumni de La Rioja'

¿Cuáles son esos principios que ponen en riesgo estar siempre amarrado a un móvil o consultando constantemente Twitter?

Uno es la mirada al otro y al mundo circundante que las pantallas han secuestrado haciendo que el móvil se utilice más como espejo que como ventana. También se ha mermado la capacidad de estar solo y el silencio. Los nativos digitales sienten pavor a ambas circunstancias y necesitan acudir a una red social para sentirse arropados, colocarse unos cascos, tener la televisión siempre encendida. Aunque quizá, el valor más afectado es la reflexión. El conocimiento profundo y sosegado, el esfuerzo prolongado al que parece contradecir una cultura dominada por lo espontáneo cuando lo más valioso en la vida no se logra de forma instantánea. Todas las tecnologías tienen un precio cultural, pero ninguna carrera universitaria puede descargarse de la Red.

¿Nos hace peor personas esa dependencia?

El trípode que conforman los móviles, Internet y las redes sociales tienen la facultad de amplificar enormemente todo lo bueno y malo que tenemos como personas y sociedad, de modo que el uso perverso o inteligente que se haga de esas tecnologías no está tanto en ellas mismas como en la naturaleza del usuario.

¿Qué tipo de educación es la adecuada para lograr un equilibrio?

Siguiendo la analogía de Umberto Eco, cabe la posición del borracho o el abstemio. El primero demoniza la tecnología y cree que puede vivir al margen. El segundo está totalmente seducido y fanatizado por ella. En la educación hay que buscar una vía intermedia: el catador. Tener la capacidad de reconocer lo más valioso que tiene la hiperconectividad, hacer un uso criterioso y utilizarla en beneficio propio sin por ello estar esclavizado.

Se antoja complicado esperar que un chaval emplee el móvil sólo para consultar una enciclopedia.

No sólo es complicado, sino lo más difícil visto hasta ahora. Nunca en la historia ha habido una brecha tan grande entre cómo padres y maestros fuimos alfabetizados y el modo en lo que lo están siendo nuestros hijos y alumnos. Por eso, el ejemplo es la mejor educación para que vaya calando un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Si estamos hablando por el móvil mientras conducimos o abrimos facebook durante la comida, no podemos esperar que los chavales hagan lo contrario.

¿Algún otro consejo de urgencia?

De partida, móvil no antes de los 12 años y redes sociales no antes de los 14. Mi consejo es que si es preciso por una mala acción real o virtual, el castigo no se haga cortando la conectividad ya que al ser un rasgo esencial de su ecosistema cultural así también se corta el vínculo.

¿Son válidos los patrones de antaño para la nueva realidad?

Algunas de las pautas clásicas de la educación siguen vigentes, pero hay otras que deben aprenderse para poder funcionar en un entorno donde se ha producido un cambio brutal. Es bueno que padres y maestros vayan introduciéndose en esa cultura para conocer mejor a los jóvenes, pero asumiendo que siempre van estar por delante y en mejor de los casos, se puede aprender de ellos.