Formación y unidad de mercado, claves para que las pymes riojanas crezcan

El tamaño de la empresa acostumbra a ser proporcional a su productividad y capacidad competitiva, de manera que en un tejido industrial como el riojano dominado por pymes su crecimiento se antoja determinante para ganar el futuro. Con esa premisa, la Federación de Empresarios y la Agencia de Desarrollo Económico (ADER) han impulsado un pormenorizado estudio que aborda el actual estado de situación, los factores cuantitativos y cualitativos propios de la comunidad y, sobre todo, señala un puñado de recomendaciones orientadas a superar las barreras respecto a este parámetro. Un total de 26 expertos en diferentes ámbitos mercantiles, jurídicos o laborales, 44 compañías y 18 empresarios han volcado sus aportaciones para confeccionar el estudio, elaborado por Eliseo Sastre y que ayer se puso de largo con el objetivo de servir de guía no sólo para las firmas sino para sus responsables y las administraciones encargadas del desarrollo económico.

PLANES DE ACCIÓN 1. Cambio cultural. 2. Profesionalización y formación. 3. Simplificación burocrática. 4. Flexibilización del mercado de trabajo. 5. Nuevo marco regulatorio. 6. Adaptación y mejora de las líneas de ayudas públicas. 7. Fomento de la FP dual 8. Formación avanzada. 9. Innovación compartida. 10. Nuevas infestraestructuras. 2. Colaboración institucional.

De entre los once retos que describe el trabajo entre sus conclusiones, el vicepresidente de la patronal riojana, Santiago Gutiérrez, puso el acento en dos durante el acto de presentación celebrado ayer en las instalaciones de la FER: unidad de mercado y formación. En el primer punto, abogó por un a simplificación de la burocracia y los trámites, así como una homogeneización en las normativas que rigen a nivel local, autonómico, nacional y europeo. En el segundo frente, Gutiérrez instó a mejorar la cualificación. Y no sólo de las plantillas, sino de los propios gestores. «No podemos exigir a nuestros trabajadores una formación adecuada si nosotros mismos no estamos también reciclados en un mundo en constante en evolución», reflexionó conminando a una formación «de arriba abajo» que no se constriña al presente sino que mire a medio y largo plazo adecuando lo académico a las necesidades que van surgiendo. «Más de la mitad de los que hoy son niños acabarán trabajando en puestos laborales que hoy no existen», advirtió para animar al empresariado a «dar un paso al frente y no tener miedo a crecer o perder el control de sus negocios».

La titular de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González, sumó a todo ello la necesidad de un «cambio cultural» entre los responsables de las pymes y la exploración de fórmulas de crecimiento como alianzas entre firmas con intereses comunes. Además de recordar los planes y ayudas que el Gobierno contempla para fomentar el incremento del músculo empresarial, la consejera hizo hincapié en la gestión, el liderazgo o el diseño de los procesos como otras vías para que el tamaño no sea un factor limitante.