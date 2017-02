SUBE LA RENTA AGRARIA, PERO...

Los datos finales de incremento de renta agraria en el 2016 han sido más positivos de lo esperado, para casi todos. En valor absoluto ha subido el 6,9% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 25.688 millones de euros en términos corrientes, con una producción agrícola y ganadera de 46.807 millones de euros.

Para poder entender de forma más precisa su impacto real en las explotaciones, es necesario calcularla en función del número de UTAs (Unidad de Trabajo-Año), siendo una UTA el equivalente a las horas de trabajo realizadas por una persona en un año.

Una vez aplicada la inflación, la renta agraria a precios constantes por UTA ha aumentado un 16,6% desde el 2000 y casi un 40% desde 1990. Una tendencia muy positiva, al margen de que caso por caso, haya subsectores donde la evolución no haya sido tan favorable. Aun así, organizaciones del sector ponen en duda la objetividad de este indicador y manifiestan que no se corresponde con la situación real de los agricultores profesionales. En cuanto al modelo aplicado por España, está homologado por la Unión Europea lo que le dota de credibilidad. Otra crítica que se ha puesto sobre la mesa es que la renta estimada es muy superior a la de países como Alemania o Francia, y los costes de producción son mucho menores. La comparativa entre países no tiene mucho sentido, ya que puede haber diferentes modelos homologados por la UE, todos ellos válidos. Lo importante es comparar la evolución aplicando un mismo modelo, que es cuando las tendencias adquieren representatividad.

Otro dato interesante es la contribución de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) a la renta agraria. Aun siendo todavía muy elevada, al igual que en el resto de los países europeos, va poco a poco disminuyendo. Si hace pocos años representaba más del 30%, las sucesivas reformas de las PAC lo han reducido al 25,7%, un 2,3% menos que en el 2015.

A nivel regional, los últimos datos son del 2014, pero permiten valorar el peso que representa la renta agraria riojana en el agro español. Ascendió ese año a 354 millones de euros a precios corrientes, un 1,5% del total nacional. El 77% corresponde a rama vegetal y el 23% a animal.