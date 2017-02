El PSOE presenta 193 enmiendas al presupuesto por 73,2 millones de euros

El Grupo Socialista ha registrado 193 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos de La Rioja para 2017, de las que 167 son al articulado de ingresos y gastos, por un valor de 73,2 millones de euros, ha afirmado hoy su portavoz, Concepción Andreu.

Andreu ha presentado, en una conferencia de prensa, estas enmiendas a "un presupuesto que ahora hay que corregir poco a poco", una vez que fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Podemos.

Ha considerado que el proyecto de presupuestos "instaura un estado de continuismo desganado", que "puede hacerse interesante con estas enmiendas".

Las enmiendas parciales socialistas al estado de ingresos y gastos se basan en la creación de programas nuevos, en aumentar la efectividad "de proyectos que hay paralizados"; en mejorar la calidad de los servicios públicos, en modificar el orden de algunos gastos y, sobre todo, en "distribuir de forma ecuánime el reparto de dinero a municipios".

Para proponer estas enmiendas, ha explicado Andreu, los socialistas se han reunido con diferentes asociaciones y entidades para recoger sus "inquietudes" y han tenido en cuenta "algunos criterios del programa electoral".

Especialmente "hay que corregir", ha dicho, la "ausencia total de inversión" y "la apuesta débil, ridícula, por industrialización"; además de la recuperación servicios públicos".

La portavoz socialista ha incidido en que su grupo ha diseñado enmiendas con "partidas realistas" que, "incluso, se podrían cumplir mañana mismo".

Tres bloques principales

Ha dividido las enmiendas presentadas en tres bloques principales: industrialización, recuperación de servicios públicos y vertebración de la comunidad.

Así, en el área de industrialización, ha dicho que desea "medidas que sirvan para mejorar el crecimiento económico y combatir la despoblación y el envejecimiento".

Para ello, el PSOE propone medidas por valor de 51 millones de euros, diez de ellos para favorecer la instalación de industrias, tres para recuperar cascos históricos en diferentes municipios y otros tantos para corregir el despoblamiento.

Para "la recuperación de servicios públicos", ha planteado medidas por valor de 27 millones de euros, de los que se destinan 7,5 a la mejora de tecnologías de salud en los hospitales; 2, a la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud; y 1,2, a programas de discapacidad.

En vertebración y atención a los municipios, se han presentado medidas por valor de 21 millones de euros, cinco de ellos para la seguridad en carreteras y 400.000 euros para el convenio de capitalidad con el Ayuntamiento de Logroño.

Andreu ha subrayado que, "en esta legislatura, en la que no hay mayoría absoluta, confiamos en que exista la posibilidad de mejorar los presupuestos que han presentado", algo que "no ha pasado en veinte años, en los que no hemos podido modificar ni un ápice" el documento.

Ha manifestado la disposición del PSOE a negociar con los otros tres grupos parlamentarios -PP, Podemos y Ciudadanos- y ha recalcado que no le importa "el protagonismo", sino que "lo que propongamos, salga adelante".