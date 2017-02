El conflicto de las plusvalías: un torpedo del Constitucional a los ingresos municipales

El Tribunal Constitucional ha resuelto las dudas sobre la legalidad del impuesto de plusvalía -oficialmente llamado sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)- en los casos en los que la venta de una propiedad no implica beneficio. Es inconstitucional «en aquellos supuestos [...] que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión», es decir, no es legal imponer un impuesto cuando no existe una ganancia económica. Ademas encomienda al legislador a llevar a cabo «las modificaciones o adaptaciones pertinentes» para «arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor».

La sentencia responde a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de San Sebastián a raíz de una venta a pérdidas y el TC declara que dos artículos de la norma foral que regula en el País Vasco el tributo son parcialmente inconstitucionales. Esos dos artículos son 'hermanos gemelos' de los que regulan la plusvalía en la Ley de Haciendas Locales -aplicable en el resto de país- y sobre los que, si bien el TC no se pronuncia, lo hará en breve ante una cuestión semejante a la donostiarra.

En su fallo, el TC dice que el impuesto es contrario al principio de capacidad económica de la Constitución y recuerda que el tributo -que no admite prueba en contra- se calcula de manera objetiva sin tener en cuenta si el inmueble ha ganado o no valor, simplemente a partir de su valor catastral y de los años durante los que el propietario ha sido titular.

Así, la sentencia viene a dar la razón a los tres pronunciamientos que, emanados de los tribunales riojanos, condenaron en su momento a los consistorios de Logroño y Villamediana a devolver la plusvalía de tres ventas a pérdida. Además supone -o supondrá una vez que se modifique la ley - un tijeretazo a una de las principales vías de financiación de los entes locales. En España, los 8.122 municipios ingresaron el año pasado 2.675 millones de euros (el 13% del total de los impuestos directos). En La Rioja, según el Ministerio de Hacienda, las plusvalías dejaron en las arcas municipales 9.327.258,53 euros, cifra que supera los niveles previos a la crisis. Casi la mitad de esa cantidad la recibió Logroño.

Los ayuntamientos riojanos ya conocen la sentencia. Saben que la plusvalía, cuando no hay ganancia, tiene los días contados. Pero, coinciden los consultados -Alfaro, Haro, Villamediana, Santo Domingo, Calahorra, Torrecilla, Arnedo, Nájera, Cervera y Lardero- , hay que esperar a que el Gobierno central modifique la ley para, posteriormente, adaptar la normativa local. Desde la capital, Mar San Martín, concejal de Hacienda, cree que el fallo del TC vendrá a «aportar seguridad jurídica». Defiende que desde Logroño ya se había trasladado «al Ministerio la necesidad de modificar» la norma pero que a día de hoy «no hay más opción que liquidar el impuesto tal y como está regulado», es decir, gravar todas las transmisiones de bienes urbanos, haya o no ganancia. «Nosotros no conocemos los valores de compra y de venta», dice.

La réplica a San Martín se la da Juan Ramón Liébana, secretario general de la Asociación de Empresarios de Construcción de La Rioja (CPAR). «La sentencia nos da la razón», dice recordando que ya habían trasladado al Ayuntamiento de la capital la necesidad de no aplicar el impuesto a las ventas a pérdida. «Pueden configurar el impuesto como quieran, pero no deben forzar el sentido de la norma y ahora el TC nos da la razón». Liébana, que augura una próxima sentencia similar referida a la Ley de Haciendas Locales, cree que ha llegado el momento de que los ayuntamientos dejen de girar el tributo y recuerda que «en caso contrario, la administración podrá incurrir en responsabilidad patrimonial» por cobrar injustamente la plusvalía.

De igual manera que conocen el fallo, los ayuntamientos consultados explican que, de momento, no pueden modificar la aplicación del tributo: «le corresponde al legislador de la norma, como se dice en la citada sentencia. El ayuntamiento básicamente aprueba los coeficientes, el tipo de gravamen, las exenciones...», explica Agustín García Metola, alcalde de Santo Domingo. Así, las mayores dudas surgen en Villamediana donde el nuevo equipo de Gobierno estudia modificar la normativa «o incluso dejar de cobrar» el impuesto. La excepción es Torrecilla en Cameros. No aplica el impuesto de plusvalía, informan desde el Consistorio.

La segunda derivada del fallo del Constitucional es su retroactividad. En principio, y de acuerdo con la Ley Tributaria, habría cuatro años para exigir la devolución. «Es pronto para cualquier valoración. Cuando el legislador actúe deberá dejarlo claro», confía Mar San Martín.