«Tenemos que recuperar la financiación previa a la crisis»

El rector de la UR, tras negar la sobrefinanciación, cree que el objetivo de la universidad es «como mínimo, recuperar en un plan plurianual los niveles de financiación del momento álgido previo a la crisis». Recuerda que, durante este periodo, «se ha mantenido la calidad y el servicio» y que ese 8,3% de recorte, ha jugado en contra de la UR. «No se pueden emprender grandes iniciativas, sobre todo en investigación, si no se recupera esa financiación. En cualquier caso entendemos que la crisis ha sido general y que nosotros también somos administración pública».

Recuperar ese nivel de financiación también permitiría a la UR «experimentar en nuevas titulaciones. Es algo que ahora no podemos hacer. Ademas hay que preparar el relevo generacional...», completa Rubio que insiste en que la Universidad de La Rioja no tiene deudas «gracias a una buena gestión que ahora no puede jugar en nuestra contra».