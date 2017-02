«La Rioja es el espejo de otras regiones en programas y políticas de juventud»

«Los que tenemos la responsabilidad de gobernar debemos de ser conscientes de que tenemos una gran deuda con los jóvenes, con la denominada generación de los Millennials», advierte Javier Dorado Soto (Vigo, 1988), director general del Instituto de la Juventud (INJUVE), que hoy preside en La Rioja la reunión del Consejo Interterritorial de Juventud. Casado y padre de una hija, este licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, que ocupa el cargo desde su nombramiento en el último Consejo de Ministros del pasado año, no duda en alabar las políticas en materia de juventud del Ejecutivo de José Ignacio Ceniceros.

- Hoy se reúne en Logroño el Consejo Interterritorial de Juventud. ¿Por qué La Rioja?

- La verdad es que una vez que fui nombrado director del INJUVE, desde el minuto uno noté una especial inquietud por parte de La Rioja en materia de políticas de juventud, especialmente por parte del consejero del ramo, Conrado Escobar, y eso generó una serie de conversaciones que me llevaron a pensar que un gran lugar para esta reunión era La Rioja porque considero que puede aportar mucho al INJUVE y al resto de comunidades autónomas. Es la primera reunión en esta legislatura y la considero trascendental porque vamos a poner los pilares básicos de las líneas de actuación principales que se van a llevar a cabo por parte del Gobierno de España en materia de juventud.

- ¿Cuáles son las urgencias de la juventud riojana y española?

- Hay una serie de casuísticas que comparten La Rioja y el conjunto nacional y evidentemente, no nos vamos a engañar, todo gira alrededor del empleo. En este sentido, es cierto que La Rioja se encuentra en una situación relativamente ventajosa respecto a otras comunidades y digo relativamente porque, aunque no es una situación buena en ninguno de los casos, sí lo es mejor en La Rioja. Junto con el empleo, otra de las cuestiones urgentes que vamos a abordar en la reunión es la de las políticas de Erasmus Plus, para dotar de financiación pública proyectos y programas desarrollados por jóvenes en materia de tiempo libre y ocio, pero también de investigación e intercambios con otros países de Europa.

La crisis demográfica

- Paro, retraso en la emancipación, aplazamiento en la formación de nuevos hogares, de la maternidad... ¿Ve soluciones a corto plazo?

- Todos son factores de índole estructural, lo cual genera una mayor preocupación por parte de las administraciones públicas pero también un hándicap muy importante, ya que no se pueden solucionar de un día para otro. Desde luego, la mayor crisis estructural que tiene hoy España es la demográfica; el PIB, la Bolsa e incluso la creación de empleo suben y bajan, pero la demografía no se mueve de una manera tan dinámica. Es verdad que la creación de empleo afecta, sin duda, pero hay algo que nos hace pensar que es algo más allá de eso, un elemento cultural. De hecho, hay países con una elevada tasa de paro, por ejemplo en Sudamérica, donde la tasa de natalidad es más alta que nunca; y hay otros, como Alemania, con una tasa de desempleo del 4% y con la de natalidad más baja que nunca.

- ¿Es el colectivo juvenil el gran damnificado de la crisis?

- Sin ninguna duda. Las peores consecuencias de la crisis las han sufrido la denominada generación de los Millennials, porque hemos tenido menos oportunidades laborales que nunca. Muchos jóvenes han tenido que abandonar el país y ese es un fracaso de toda la sociedad. Por eso, los que tenemos la responsabilidad de gobernar debemos de ser conscientes de que tenemos una gran deuda con ellos y el INJUVE está plenamente concienciado y a ello dedicamos una gran parte de nuestro tiempo y de nuestro presupuesto.

- Sin embargo, hay también quien opina que estos malos años en lo económico han sido el mejor antídoto contra los 'ninis'.

- Es posible que alguna consecuencia accesoria de la crisis haya sido un antídoto contra los 'ninis', pero la mayoría de las consecuencias han sido negativas. Es cierto que muchas personas han aprovechado estos años para formarse y hoy tenemos una generación más formada que nunca, pero también hay quien se atreve a afirmar que esta va a ser la primera generación en ochenta años que va a vivir peor que sus padres, lo cual es altamente preocupante. Creo que es una situación reversible y en eso estamos. La denominación 'nini' nunca me ha gustado y yo lo que veo es muchos 'sisis' y hoy tenemos las tasas de fracaso y abandono escolar más bajas que nunca. Aunque queda mucho trabajo por hacer, hemos logrado ya revertir la tendencia y hoy España es el país que más empleo juvenil crea en el entorno europeo.

- Citaba antes que muchos jóvenes tuvieron que optar por marcharse de España. La Rioja ha puesto en marcha ahora la Oficina de Retorno, ¿como valora la iniciativa?

- Somos conscientes de la realidad que han tenido que vivir muchos jóvenes por mor de la crisis y frente a ello, el primer paso para solucionar el problema es reconocerlo y el siguiente, la puesta en marcha de políticas que incentiven la vuelta a casa. Le puedo adelantar que desde el INJUVE estamos trabajando en la elaboración de un programa global para poner en valor todo el talento español que hay repartido por el mundo. Cada español que está trabajando en el exterior, en el sector que sea y con la cualificación que sea, son marca España. Por eso, si deciden volver a España debemos de poner a su disposición todos los medios necesarios para facilitarles el retorno. Yo catalogaría la iniciativa de La Rioja como pionera y le puedo asegurar que su Oficina de Retorno está siendo el espejo de otras muchas comunidades para poner en marcha programas similares. Por eso, en la reunión vamos a evaluar los resultados que está dando y las posibles extrapolaciones que de esta iniciativa se puedan derivar.