Un millar de riojanos no pueden votar al estar incapacitados por sentencia judicial

«Soy uno más para trabajar, cotizar, pagar impuestos, consumir... No me falta ni un brazo ni una mano. ¿Por qué entonces no puedo votar?». Ángel Velasco, logroñés de 44 años con un 40% de discapacidad intelectual, lanza su pregunta a la espera de respuesta. Él, incapacitado en pro de su protección bajo la tutela de su hermana, pero desde siempre con mucho interés por la política y no menos conciencia ciudadana.

No lo entiende, nunca ha acertado a comprender las razones que se le dan e incluso llegado el momento acudió a un colegio electoral de la capital de La Rioja en unos pasados comicios para comprobar por sí mismo que tenía aquello de dificultad para que se le denegase un derecho que tiene claro que es suyo y aún no ha podido ejercer. Ni podrá hacerlo a no ser que recurra la sentencia judicial con lo que ello conlleva.

El caso de Ángel, pese a todo, no es único. Antes, y también en Diario LA RIOJA de la mano de Plena Inclusión -antigua FEAPS-, otros como Íñigo Anguiano y María Jesús Pellejero formularon su reclamación. Y en ambos casos, además, con el agravante de que ellos votaron en su día y una sentencia les excluyó del censo electoral de la noche a la mañana, incluso con la Justicia haciendo oídos sordos a sus demandas.

LAS FRASES Ana Revilla Presidenta de Plena Inclusión «Aquí no vale el café para todos. No es un problema de jueces, sino de ley... hay que cambiar la LOREG» Ángel Velasco Persona con discapacidad «Soy uno más para trabajar, cotizar, pagar impuestos, consumir... ¿Por qué no puedo votar entonces?» Luis Lázaro Persona con discapacidad «Si la gente quiere votar, que la dejen. No me vale eso de que nos meten la papeleta en el sobre» Laura Meroño Persona con discapacidad «Siempre voto y pienso seguir haciéndolo. Es tan derecho nuestro como de cualquier otra persona» Juan Javier Muñoz Representante de ONCE y CERMI «La discapacidad es mucha y diversa, cada cual tiene su problemática pero hay que ir poniendo soluciones»

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en La Rioja, a enero del 2017 un total de 1.009 riojanos no tienen derecho al voto a causa de su discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro y daño cognitivo. Dicho de otro modo, 1.009 ciudadanos están incapacitados como tales por sentencia judicial.

Ya tanto el 20 de diciembre del 2015 como el 26 de junio del 2016 no pudieron hacerlo 1.024 personas con alguna discapacidad intelectual en distintos grados, mayores con algún proceso degenerativo y enfermos mentales internos en un centro psiquiátrico. Casos que contempla la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG), a quienes se les priva del derecho de sufragio activo porque un juez los ha incapacitado y, de inmediato, sus nombres son tachados del censo.

«Aquí no vale el mismo traje para todos, sino que debe ser a medida según cada caso... No es un problema de jueces, sino de ley», explican y reiteran tanto la presidenta de Plena Inclusión en La Rioja, Ana Revilla, como la gerente, Silvia Andrés.

Y es que se da la circunstancia, tal y como viene denunciando la Federación Riojana de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual desde hace años, que la incapacitación judicial lleva aparejada «generalmente» la privación «automática» del voto, lo que incumple la Convención de la ONU sobre Discapacidad del 2006 al establecer claramente que tienen el mismo derecho a votar que el resto y que son las propias administraciones públicas las que deben garantizárselo.

De momento, la realidad es que cuando la familia de una persona con discapacidad ha iniciado el 'proceso de modificación de la capacidad' por su propia protección y defensa contra posibles abusos -bien curatelas, para administrar sus bienes, o bien tutelas, más amplias-, al pedir que se les mantenga el voto, son sometidos a una serie de preguntas «como quién es el presidente del Constitucional o el ministro de Justicia que muchos de los que votamos tampoco sabríamos responderlas».

Luis Lázaro, logroñés de 53 años que ha llegado a actuar como interventor, y Laura Meroño, de 38 años, ambos con discapacidad intelectual, han votado siempre y ponen el rostro a la reclamación «de unos ciudadanos cualquiera. Ni más ni menos».