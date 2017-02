Simón cree que el Gobierno del PP «lo tiene más fácil» ante una oposición «tan dividida»

Logroño. Una «legislatura atípica», sí, pero «no tan extraña» si se compara con lo que pasa en otros países. «Gobiernos en minoría y congresos fragmentados hay en muchos sitios», también, «pero en España el PP lo tiene más fácil ante una oposición tan dividida».

De ello habló ayer el politólogo riojano Pablo Simón (Arnedo, 1985), que pronunció la conferencia 'Lo que podemos esperar de esta legislatura' dentro del Aula 25M Logroño -espacio socio-cultural impulsado por Podemos- en el Ateneo Riojano.

Simón habló de las opciones de la oposición con un gobierno en minoría y de las perspectivas de los cuatro principales partidos. «Con una oposición tan fragmentada y polarizada es muy difícil que puedan articular iniciativas que vayan a la contra del Gobierno; no es ya que los elementos institucionales de los que disponemos no permitan ya de por sí una gran influencia, sino que además la propia oposición, al estar tan fragmentada y polarizada, lo hace prácticamente imposible», sentenció.

LAS FRASES Pablo Simón Politólogo «El PP, actualmente, sería el único partido político que afrontaría unas nuevas elecciones con garantías» «Vale que no se van a sacar adelante muchas cosas en la legislatura, pero mientras no se deroguen sus leyes...»

«Vale que no se van a sacar adelante muchas cosas durante la legislatura, pero al PP mientras no se deroguen sus leyes aprobadas cuando tenía mayoría entre el 2011 y el 2015...», expuso. Ello, a su juicio, redunda en cierta «tranquilidad» por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que incluso a día de hoy no tendría ninguna prisa por sacar adelante los Presupuestos, una vez aprobado el techo de gasto para que las comunidades autónomas puedan sacar adelante sus cuentas. «La negociación ya está en marcha, pero el PP ha tomado la decisión de esperar al PSOE», sostiene quien entiende que «la mayor urgencia» de los populares era cumplir con el ajuste de 5.500 millones de euros al que obligaba Bruselas y ello ha sido posible vía impuestos de sociedades y bebidas azucaradas y especiales.

Rajoy, eso sí, podrá usar «como arma de negociación el tema de la disolución de las Cortes» -a partir de mayo podría convocar elecciones anticipadas si así lo quiere-. Y es que, preguntado sobre tal posibilidad, Simón considera que se dan todas las condiciones bajo cuales los gobiernos usan el «adelanto electoral estratégico»: la economía va bien, la oposición está dividida y el gobierno es en minoría sin apoyos estables. Aunque, también es cierto, el doctor en Ciencias Políticas lo descarta hasta al menos el 2018.

Y, ahí también se mojó, el PP sería el único que afrontaría unas próximas elecciones «con garantías», a quien incluso le queda «la bala del candidato» -el PP se mantuvo como partido más votado pese a ser Rajoy el candidato más desgastado y poco valorado de todos los presidentes de la democracia-. Mientras, el PSOE «tiene problemas estructurales de fondo que no se resuelven a corto plazo», Podemos corre el riesgo de que «no se le vea como un partido útil sino de confrontación» dada su estrategia de presentarse «como única alternativa frente a la triple alianza de PP, PSOE y Ciudadanos», y C's sigue siendo «el eslabón más débil del nuevo multipartidismo» pendiente de construir «su identidad de partido».