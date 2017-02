En Logroño, de la Villanueva a la estación de autobuses

El trabajo en el casco antiguo logroñés ha comenzado a verse desde no hace mucho, pese a que se inició hace décadas. Quién ha visto y quién ve a la calle Mayor o al entorno de Mercaderes, recién terminado, pero del que ya había proyectos hace 25 años. Queda, eso sí, la Villanueva, que conforman las siete calles que quedan entre Rodríguez Paterna y avenida de Navarra. Los suelos que presenta, con unos socavones y sus correspondientes parches, levantados para dejar a la vista otros agujeros, no son lo habitual en la capital, pero ahí están. Hay planes, claro. De hecho, ha paseado la zona el mismísimo Álvaro Siza, arquitecto portugués conocido mundialmente y ha hecho sus propuestas. También en este caso se van sumando los años. Diez desde que se conoció la propuesta del luso. El año pasado se pidió financiación europea que finalmente no se logró y parece que ahora hay previsión para ir urbanizando el entorno.

El principal problema del centro histórico de la capital son los numerosos solares vacíos que lo jalonan, aunque, en general, permanecen vallados y no en tan mal estado. Destaca en sentido contrario el que ha resultado de la paralización del plan Carnicerías, en el entorno de esta calle. Su caso ha sido motivo incluso de moción plenaria.

Como lo ha sido el solar de Maristas, para el que también se reclama actuación que adecente la zona y, además, dinamice un entorno que notó sobremanera la marcha del colegio, hace ya más de una década. En este caso, nos situamos en pleno centro, con un edificio que ha debido ser tapiado en más de una ocasión porque dentro se colaba gente y se ha producido incluso algún incendio. Además, nos encontramos un antiguo patio en el que las malas hierbas crecen a sus anchas y con unas tapias que favorecen poco la vida ciudadana.

También en pleno centro se encuentra la estación de autobuses, la única de la que la ciudad se sirve desde hace años. Como había proyecto para construir una nueva, sus reparaciones se han ido dejando de forma que el edificio es ahora un monumento a la desidia, con unos desconchones de antología. Y eso que sólo pasan al año por ahí todas las personas que llegan a Logroño en este tipo de transporte que, si se tiene en cuenta lo limitado de la comunicación en tren, pues son unas cuantas. También ahora, por fin, se maneja un plan para mejorarla con una inversión que rondaría los 850.000 euros. Hay que tener en cuenta que, con o sin autobuses, el inmueble se iba a quedar de todas formas, dado que una parte de las viviendas se encuentran ocupadas.