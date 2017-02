Ciertas deficiencias en un entorno protegido

Santo Domingo de la Calzada no presenta zonas de especial deterioro, como conjunto, aunque su casco antiguo sí atesora bastantes ejemplos de ruina y degradación de edificios, que ofrecen una imagen disonante respecto a la declaración de Conjunto de Interés Histórico-Artístico de la que este espacio goza desde 1973. Inmuebles apuntalados; vallados otros por el riesgo de desprendimientos; solares en deficiente estado de limpieza –casi todos, eso sí, han sido tapiados por orden municipal– o aleros que parecen mantener un imposible equilibrio en las alturas jalonan el paseo por la antigua ciudad calceatense, que, aunque objeto de bastantes rehabilitaciones de edificios en las dos últimas décadas y de algunas políticas tendentes a ello, sigue lastrando el problema del abandono. Algunos de los edificios ruinosos están así, precisamente, porque su propiedad se reparte entre herederos a los que tocó un legado no deseado y que no quieren saber nada del inmueble. El Ayuntamiento tampoco actúa de oficio, más allá de establecer las medidas pertinentes para garantizar la seguridad en la vía pública, consciente de que será muy difícil, cuando no imposible, recuperar el dinero que adelante.

Torrecilla en Cameros es otro municipio que se distingue por su conjunto cuidado. La más pequeña de las cabeceras riojanas es una localidad turística, por lo que sus vecinos o los propietarios de segundas residencias preservan el estado de sus inmuebles. El Ayuntamiento asegura que «todos los expedientes que en la última década se han abierto para que se subsanen deficiencias se han atendido por parte de los dueños de las viviendas».