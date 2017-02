La proposición de ley de Ciudadanos que plantea que se pueda revocar al senador autonómico irá finalmente al primer pleno ordinario del Parlamento regional después de la tramitación de los Presupuestos del 2017. Continúa así su recorrido pese a que el PP planteó un recurso o escrito de reconsideración que ayer fue rechazado por la Mesa del Parlamento.

La iniciativa, que tensa las relaciones entre el PP y el partido que le sustenta en el Gobierno, materializa el propósito que C's planteó el pasado mes de julio cuando, tras el 26J, cuestionó la renovación de la credencial de Pedro Sanz como senador autonómico. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, considera que la justificación de los populares para «presionar» e intentar «paralizar» la tramitación de la proposición de ley a través de un recurso «es tan burda como decir que si el senador autonómico dimite o fallece no se puede elegir uno porque ya habríamos elegido el de la legislatura».

La iniciativa parlamentaria incluye que los candidatos puedan ser propuestos por los diferentes partidos para favorecer un debate en el pleno previo a una reforma del Estatuto que no acote las opciones a diputados regionales. También recoge la regulación de las causas de revocación y cese y se articulan una serie de comparecencias periódicas ante la Cámara para que el senador autonómico rinda cuentas del trabajo que hace. «Esto no puede ser 'yo te designo y me olvido de ti'; el senador autonómico debería tener unas funciones y un trabajo que hasta ahora no se está haciendo», precisó Ubis.

LAS FRASES Diego Ubis Ciudadanos «No tiene que ser una ley hecha para el señor Sanz, los nuevos tiempos políticos avanzan» Concepción Arruga Partido Popular «Es una estafa para los riojanos porque se destina tiempo a sabiendas de que la comunidad no tiene competencias»

Para el portavoz de C's «no está bien que se nos intente hacer esta presión para tirar esto por tierra porque al final es algo lógico y normal... no tiene que ser una ley hecha para el señor Sanz, los nuevos tiempos políticos tienen que avanzar en este sentido».

El escrito de reconsideración presentado por el PP y que ayer fue rechazado en la Mesa por los grupos de la oposición, PSOE, Podemos y C's, se rige por un informe anterior de los servicios jurídicos del Hemiciclo que concluye que la proposición de ley vulneraría el bloque de constitucionalidad, es decir, va en contra del Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Constitución española. «La comunidad autónoma de La Rioja no tiene competencias para regular el cese, las relaciones con el Parlamento y el Estatuto de senador autonómico», sentencia la portavoz del PP, Concepción Arruga. La única competencia autonómica y así lo establece el Estatuto de Autonomía es la regulación del procedimiento para designar a un senador en representación de La Rioja.

En su opinión, si finalmente se aprueba la iniciativa de C's, «pese a que en el fondo todos los grupos saben que no tenemos competencias», sería un «desprestigio» para el Parlamento de La Rioja que el Tribunal Constitucional «diga que es inconstitucional». Asegura que es una «estafa para los riojanos, porque se está destinando tiempo de los diputados, de los funcionarios, de los letrados del Parlamento en aprobar una ley a sabiendas de que la comunidad autónoma no tiene competencias».