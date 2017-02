La Rioja aviva el binomio salud y vino

logroño. La Rioja espoleó ayer el tándem salud y vino, pero siempre precedido de la palabra moderación. Así lo hizo Rosa María Lamuela, presidenta del congreso internacional Wine & Health, que desde ayer y hasta mañana reúne en Riojafórum, Logroño, a más de 200 expertos procedentes de distintos países.

Diversos estudios científicos han demostrado que el vino es bueno para las enfermedades cardiovasculares. Se trata de una evidencia «cada vez más extendida», aseguró Lamuela, pero además, hay investigaciones que asocian el consumo del vino con la prevención de enfermedades degenerativas, como el alzhéimer, la diabetes, el cáncer y la obesidad. También favorece la macrobiótica, es decir, la microflora intestinal, lo que significa que «el efecto que le atribuimos al yogur se está observando ahora también en el vino», precisó.

Una serie de beneficios que, en opinión de Lamuela, hay que tener en cuenta sin perder la perspectiva de que el vino tiene alcohol y «por tanto, no hay que olvidar que puede ser muy perjudicial». De ahí que considera necesario apartar esta bebida del 'botellón' y ligar su consumo con la dieta mediterránea, es decir, siempre se debe tomar como acompañamiento en las comidas, como hacían hace 7.000 años en la antigua Mesopotamia, considerada la cultura del vino.

LAS FRASES Rosa María Lamuela Presidenta del congreso Wine & Health «El efecto que le atribuimos al yogur lo estamos observando en el vino» Ramón Estruch Vicepresidente del congreso «El 25% del efecto protector de la dieta mediterránea se debe al vino» Miguel A. Torres Presidente de la FIVIN «En el norte de Europa no son conscientes de la importancia de la ingesta moderada de vino»

En esta defensa, la también miembro del departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Facultad de la Farmacia de la Universidad de Barcelona aseguró que hay una barrera: la administración, que debería considerar el vino como alimento, «como se había visto tradicionalmente» y no como alcohol, «este es el problema que tenemos». «El vino no ha sido una bebida para emborracharnos, tradicionalmente se había tomado acompañando una comida». En este sentido, «es importante ligar el vino con la gastronomía y con que estás con amigos, con la familia o con gente de trabajo», subrayó.

En la misma línea abundó el doctor Ramón Estruch, vicepresidente del Congreso, que puso un dato sobre la mesa: el 25% del efecto protector de la dieta mediterránea se debe al consumo de vino y «esto no podemos desecharlo; si no tomas vino te pierdes esta cuarta parte». «Hay gente que no le gusta beber -aseguró- pero el efecto del vino nunca lo podrá sustituir comiendo otros alimentos saludables».

A la cerveza también se le atribuyen efectos saludables, «pero pensamos que el vino tiene un efecto algo superior. El vino tinto es mejor que la cerveza y la cerveza es mejor que el vino blanco».

Al igual que Lamuela, Estruch puso el acento en las palabras consumo con moderación, «como pasa con el aceite de oliva o con las aspirinas. Si tomas una al día protege de enfermedad cardiovascular y si tomas diez al día probablemente tendrás perforación de estómago».

Tendencias dispares

Por su parte, Miguel A. Torres, presidente de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN), confía en que las conclusiones del congreso nos den una base sólida «para seguir demostrando las ventajas del vino y que sirvan para que en la Unión Europea tenga un tratamiento diferente al de los alcoholes, que sea considerado como un alimento». En este sentido, a día de hoy hay muchas tendencias en la UE y, según dijo, «no siempre coinciden, sobre todo en el norte, donde no son conscientes de la importancia que puede tener la ingesta moderada de vino».

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, durante la inauguración del congreso, que hoy dedica una ponencia al binomio cáncer-vino, aseguró que el vino «es el producto que nos identifica y nos abre al mundo», dado que «no sólo es uno de los pilares de nuestra economía, sino que forma parte de nuestra cultura desde tiempos muy remotos y de nuestra forma de entender la vida». Defendió la alianza vino-salud «ya que no sólo deben ser compatibles, sino complementarios».

El Gobierno riojano, el Consejo Regulador de la DOC Rioja y la Universidad de La Rioja (UR) colaboran con esta iniciativa, organizada por la Universidad de Barcelona; el Instituto de Búsqueda en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA), el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEROBN), el Instituto de Salud Carlos III y la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN).