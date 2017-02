Ceniceros: «La transparencia nos protege del cáncer de la corrupción»

Los representantes de los cuatro principales partidos políticos, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que han participado en el "Foro de Transparencia y Buen Gobierno" que se celebra en Logroño han avalado hoy a la transparencia en la gestión público como el principal instrumento para combatir la corrupción.

Este foro ha reunido hoy en la capital riojana, entre otros, al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; a la secretaria general del PSOE del País Vasco, Idoia Mendía; a la diputada nacional de Podemos por La Rioja, Sara Carreño; y a la secretaria de Política Municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís.

Durante el foro, que ha inaugurado el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, los cuatro han coincidido en sus intervenciones en que la transparencia es algo demandado por la sociedad para evitar casos de corrupción y han afirmado que sus partidos "han comprendido" esa demanda.

Ceniceros ha defendido que "las administraciones del futuro serán abiertas y transparentes o no serán" y ha defendido que "la transparencia ha llegado para quedarse".

“Nuestro reto ahora es ir más allá del estricto cumplimiento de la norma para ser referentes en España en materia de transparencia y buen gobierno”, ha afirmado y ha anunciado que el Ejecutivo de La Rioja va a aprobar una Declaración de Gobierno Abierto, “por la que vamos a comprometernos con los principios de transparencia, participación y colaboración”.

“Estamos convencidos de que la transparencia aumenta la confianza de los ciudadanos en el sistema, mejora la praxis de los gestores y nos protege del cáncer de la corrupción, lo que allana el camino para el fortalecimiento de las propias instituciones y, con ello, la calidad de nuestro sistema democrático”, ha concluido el presidente del Gobierno de La Rioja.

Además, han expuesto sus propias experiencias en transparencia, como las cláusulas que Ciudadanos introduce en sus pactos con otros partidos; la propuesta de nuevas leyes que ha hecho Podemos; el tratar de "anticiparse" a las demandas de los ciudadanos, como intenta el Gobierno de Madrid; y favorecer que se acceda a plataformas de datos abiertos, como ha impulsado el PSOE vasco.

Políticos por detrás de la ciudadanía

En declaraciones a los periodistas, el consejero madrileño ha recordado que su comunidad ha dado "un gran paso" en transparencia en esta legislatura, "en la que hemos pasado de no tener ni portal de transparencia a ser la segunda región en el índice que mide esta cuestión en las comunidades autónomas".

Garrido ha subrayado que "la transparencia es algo demandado por los ciudadanos y las instituciones y los partidos hemos entendido el mensaje".

"A veces, los políticos vamos por detrás de los ciudadanos", ha añadido, pero "en esta materia tenemos que tratar de anticiparnos y creo que todo el mundo se ha puesto manos a la obra, ha entendido el mensaje, ha comprendido que la gente había dicho basta a muchas cosas".

Para él, "la buena gobernanza, la cercanía y una nueva forma de dialogar con el ciudadano es fundamental para evitar la corrupción, seguramente no es lo único, pero sí una clave y a ella nos debemos aplicar todos".

La secretaria general del PSE-EE, antes de iniciar su intervención, ha incidido en la importancia de impulsar una "gobernanza abierta y colaborativa, que mejore la eficiencia en la gestión de lo público", pero que también "haga cómplice a la ciudadanía en la toma de decisiones".

Esa estrategia, ha dicho, puede servir para "contrarrestar el proceso de deslegitimación que nuestras instituciones están sufriendo hoy" por "la concatenación de escándalos de corrupción que se han sucedido en los últimos años".

Una nueva época

"Los tiempos en los que se trataba a los ciudadanos como niños a los que hay que llevar de la mano terminaron hace tiempo", ha afirmado Mendía, quien ha destacado los pasos dados por el Gobierno vasco en la etapa en la que presidía su partido en transparencia, tanto que "ahora algunas medidas se trasladan a otros países".

Ha insistido en que "el ciudadano español es una persona adulta, con capacidad de pensar, de decidir y de asumir su responsabilidad, participando en la construcción conjunta del país" y eso "exige repensar el contrato social entre Estado y ciudadanía".

Villacís ha considerado que la corrupción "ha creado en España un clima de opinión que ha impulsado debates como este sobre la transparencia" porque, "no hace mucho, la corrupción pasaba desapercibida, los partidos sabían taparla".

Ha recordado, en declaraciones a los periodistas, que su partido ha incluido en todos sus pactos "estrategias para combatir la corrupción de forma activa" y "ese es un paso de gigante para que los ciudadanos se vuelvan a sentir representados por sus representantes y restablecer una confianza que es fundamental entre administradores y administrados".

"La sociedad ha llegado a un punto de saturación con la corrupción, no soporta ni un caso más", ha considerado, y "no nos podemos permitir la falta de credibilidad que eso ha generado", por lo que "no puede haber ni un paso atrás contra la corrupción".

El desfalco de la corrupción

Por su parte, Carreño ha afirmado que en España "se pierden al año hasta 48.000 millones de euros por la corrupción, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores" y "eso no nos lo podemos permitir porque ese dinero no va a los servicios públicos que necesitamos".

Para Podemos, ha dicho, es "una prioridad combatir la corrupción" de forma "integral", es decir, "no solo con castigos posteriores, sino con medidas preventivas y fomentando que la Justicia sea independiente".

Ha reclamado que las administraciones aprueben leyes de transparencia y ha explicado que Podemos promoverá en el Congreso de los Diputados una "Ley de paredes de cristal" para que "los ciudadanos tengan acceso a todos los datos públicos".