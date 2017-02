La diputada riojana de Podemos, Sara Carreño, se quedó ayer sola en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados al defender una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno de España a «comenzar de inmediato las negociaciones con la empresa concesionaria de la AP-68 para su inmediata liberación en los tramos riojano y aragonés». Los parlamentarios riojanos Emilio del Río (PP) y César Luena (PSOE), así como Fernando Navarro, portavoz de Ciudadanos -la formación naranja no tiene representación riojana en el Congreso- coincidieron en calificar de «inviable» económicamente el planteamiento de Podemos e intentaron presentar sus propias enmiendas para modificarla.

El PP votó en contra, mientras el PSOE y Ciudadanos se abstuvieron, con lo que la proposición no salió adelante. Carreño, que reprochó expresamente a los representantes de las otras tres formaciones políticas que sean «tan activos en el Parlamento regional pero se niegen a hablar de liberalización donde realmente importa, en el Congreso», recordó que la concesionaria de la AP-68 ha disfrutado de la misma durante 53 años, con lo que la «infraestructura está absolutamente amortizada». «En Podemos -añadió- pensamos que la vida de las personas debería estar muy por encima del lucro de una empresa». La diputada de Podemos recordó que el coste de la liberación total de la autopista según el Gobierno central sería de 1.300 millones: «Lo que pedimos no es un rescate para toda la AP-68, sino para una parte y entendemos además que en una negociación la concesionaria no puede pretender cobrar todos los peajes de aquí al 2026».

Los argumentos, sin embargo, no convencieron al diputado del PP, Emilio del Río, quien propuso enmendar la proposición no de ley en línea con las tesis de su partido: financiación de gratuidades al tránsito y obras de mejora en la N-232. «Es muy fácil pedir la liberación, pero ¿de dónde sale el dinero?», se preguntó. Podemos no aceptó la enmienda.

Los argumentos fueron similares a los empleados por el diputado socialista César Luena, que calificó de «irrealizable el rescate»: «No lo prometí en campaña, porque si el PSOE gobernara no lo iba a hacer, ni voy a apoyar ahora una proposición inviable». Luena propuso también una enmienda alternativa para exigir la urgente liberación del tramo de la ronda sur logroñesa, ampliar las gratuidades por tránsito y hacer más permable la AP-68 trabajando en nuevos accesos para cuando quede libre en 2026: «Eso sí es posible, eso es útil, aunque por buena voluntad, mi grupo se abstendrá en la propuesta».

Fernando Navarro, portavoz de Ciudadanos, propuso también una enmienda propia para modificar la proposición de Podemos y finalmente se abstuvo tras reconocer que el plazo de concesión de la autopista es ya «elevadísimo» y que no es justo que los riojanos «tengan que seguir pagando».