«Muchos no se llegan a enterar de lo que están consumiendo»

José Luis Rabadán conoce de sobra el terreno que pisa. Desde la Asociación Riojana para la Atención a Personas con Problemas de Drogas (ARAD), es uno de los principales testigos de una realidad en ocasiones cruenta: los estragos que produce el consumo de distintas sustancias estupefacientes. También es el principal espectador de la otra realidad, la más amable de esta adicción, que no es otra que la de la superación y el esfuerzo para dejar atrás años de dependencia.

Para él toda la información que alerte sobre la aparición de nuevas sustancias, bienvenida sea, porque en estos temas hay que ir un paso por delante. «Es importante que estemos sobreaviso y preguntar a los pacientes que recibamos sobre este tipo de nuevas sustancias», asegura. De momento, hasta ARAD no han llegado consumidores de las nuevas sustancias que recoge el informe del Observatorio dependiente del Ministerio de Sanidad, pero «no significa que no haya», matiza.

Son muchas las ocasiones en las que, de acuerdo con sus datos, las nuevas sustancias son empleadas para 'cortar' otras drogas y los consumidores «no se llegan ni a enterar de que están consumiendo algo distinto a lo que pretendían inicialmente». Precisamente, aquí radica uno de los mayores problemas «porque además de peligrosas, no sabes lo que estás consumiendo». Pero este desconocimiento no parece disuadir a los toxicómanos. Curiosamente, cuenta Rabadán, «mis pacientes, cuando les receto alguna medicación, me preguntan por las contraindicaciones, pero nunca le preguntan por las contraindicaciones a su traficante habitual».

De las nuevas sustancias no hay una más peligrosa que otra. «Peligrosas son todas -precisa- sobre todo porque llevan poco tiempo utilizándose y muchas de ellas ni siquiera están fiscalizadas en el listado de sustancias prohibidas». Suelen ser variedades de drogas ya conocidas, «pero todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el efecto que va a producir en las personas».

En La Rioja, la cocaína, el hachís y la marihuana siguen siendo los principales caballos de batalla, aunque preocupa de forma alarmante el rebrote del consumo de heroína en los últimos tres o cuatro años. Una sustancia que desapareció durante años y que ha regresado, aunque por otra vía de administración. Si antes era intravenosa, ahora se fuma. «Se trata de gente joven que inexplicablemente se está metiendo en la heroína, probablemente porque que quien tenga esta edad no vivió la alarma social de la la heroína».