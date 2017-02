La Fiscalía de La Rioja aclara que pidió que siguiera investigándose a Sanz

La Fiscalía riojana no se opuso a que se investigara a Pedro Sanz. De hecho pidió que las actuaciones contra él, y contra el resto de los propietarios de edificaciones ilegales en Villamediana, siguieran adelante. Y también contra el ex alcalde Tomás Santolaya. Pero el juez José Carlos Orga no estuvo de acuerdo, y acabó declarando el archivo de todas las actuaciones.

Así lo ha asegurado hoy el fiscal superior de La Rioja, Enrique Stern,en un inusual comunicado de prensa firmado por él mismo. Después de que el diario 'El Mundo'afirmara que la fiscalía riojana cambió de criterio en este asunto por las órdenes recibidas desde la Fiscalía General para exonerar a Sanz, Stern afirma que los hechos no ocurrieron así.

En primer lugar, Stern asegura que no ha recibido, "en ningún momento ni en forma alguna, ni orden ni indicación por parte de la Fiscalía General del Estado ni por ninguna otra persona o institución" sobre las diligencias que afectan a Sanz.

La Fiscalía tuvo que responder a los recursos de la defensa contra el auto de la juez Esperanza Sánchez. Sánchez había decidido investigar por prevaricación posibles delitos urbanísticos al alcalde de Villamediana, a siete de sus concejales, a varios miembros de la Comisión de Urbanismo (COTUR) del Gobierno de La Rioja y a 69 propietarios de edificaciones ilegales.

Las defensas pidieron que se sobreseyeran las actuaciones contra todos ellos, pero la Fiscalía sólo estuvo de acuerdo parcialmente: según cuenta Stern, en ese momento no se observó "infracción alguna" ni en los concejales ni en los miembros de la COTUR. Pero sí se obervó en el resto, es decir, en el ex alcalde Santolaya y en los propietarios de las construcciones construidas ilegalmente. Entre ellos, Pedro Sanz.

Por ello, la Fiscalía solicitó "expresamente" que se desestimara el resto de los motivos de la defensa, y por tanto que siguieran las actuaciones contra Santolaya por prevaricación, y contra Sanz y los otros 68 propietarios, por delitos urbanísticos.

La Fiscalía está ahora estudiando el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villamediana, ahora en manos del PSOE con el apoyo de C's e IU, y sobre el que deberá decidir la Audiencia Provincial.

"La Fiscalía actuará, como siempre ha hecho, conforme a los más estrictos criterios de legalidad y sin otro sometimiento que el cumplimiento de la Ley", ha subrayado.