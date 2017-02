La Fiscalía General del Estado impidió que Pedro Sanz fuera imputado por su chalé

La Fiscalía General del Estado frenó la investigación al expresidente de La Rioja Pedro Sanz por el chalet de Villamediana, según informa en su edición de hoy el diario ‘El Mundo’.

El matutino madrileño revela que la Fiscalía General impidió acusar a Pedro Sanz «por la construcción de un chalé en terrenos ilegales» puesto que, pese a que el ministerio público que llevaba el caso en La Rioja consideró que había motivos suficientes para investigar al expresidente de la comunidad autónoma y actual presidente del Partido Popular en La Rioja, fueron sus superiores quienes determinaron que «hay indicios pero no son suficientes», lo que propició que la causa fuera archivada.

‘El Mundo’ señala directamente a la Fiscalía General como responsable de intervenir en la investigación de la casa de aperos de Villamediana, «para cambiar el criterio de un informe fiscal inicialmente desfavorable para el actual vicepresidente del Senado».

El responsable jerárquico máximo de los fiscales, José Manuel Maza, pidió a mediados del pasado mes de diciembre que la FIscalía emitiera un informe sobre el caso. En ese momento, la juez Esperanza Sánchez había considerado sospechosa la aprobación 'relámpago' del plan de VIllamediana para legalizar 69 construcciones ilegales, entre ellas la de Sanz, y había ordenado investigar al alcalde de la localidad en aquel momento y a varios miembros de su equipo.

El fiscal riojano responsable del caso, Luis Gómez de Segura, emitió el informe que le habían pedido sus superiores. En él, se consideraba al ex presidente de La Rioja presunto autor de un delito urbanístico que, según indica El Mundo, está "próximo a prescribir".

Gómez de Segura preparó un segundo informe, dirigido al juzgado, en el que se pedía al juez que rechazara el recurso del alcalde de Villamediana y que siguiera con la investigación, para dilucidar si el Plan General Municipal perseguía beneficiar al ex presidente de La Rioja. Sin embargo, tras pasar por el 'filtro' de la Fiscalía General en Madrid y de su secretaría Técnica, el informe que finalmente llegó al juzgado decía que el caso debía archivarse «no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal». Así las cosas (la Fiscalía era la única acusación en el caso) el juez José Carlos Orga archivó el caso el pasado mes de enero. Esa resolución ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Villamediana.

También el presidente de Murcia

El mismo diario ya denunció días atrás que la Fiscalía General del Estado había sido la responsable de que no fuera investigado el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Parecidos términos a los publicados esta semana respecto al líder del PP murciano utiliza ahora en el asunto del expresidente Sanz.

A finales del pasado enero, el juez Orga revocó el auto del 20 de octubre, a cargo de la juez Rosa Esperanza Sánchez, que ordenaba investigar el chalé de Pedro Sanz, enmendando de esta manera la resolución de su antecesora y exonerando a los concejales que votaron a favor del Plan General Municipal, que legalizaba las construcciones.