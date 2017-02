Por las 'buenas maneras'

Resulta curioso y hasta entrañable que un pueblo tan pequeño como es Zarratón cuente con dos de sus hijos en el sur de Inglaterra, como si fuera una minúscula colonia zarratonera. Si hace unas semanas descubríamos a través de estas mismas páginas la vida de Jesús Díaz Ortega en Eastbourne, hoy conocemos a Marta Pascual Cantabrana, de 32 años, residente en la vecina localidad de Heathfield, y cuya familia procede en gran parte de otro pueblo riojano, Baños de Rioja. Marta es licenciada en Comunicación por la Universidad de Deusto y ejerce de profesora de Castellano en el Moira House Girls' School de Eastbourne. Allí vive junto a su marido Richard y su hija Julietta.

«Antes de mudarme de forma permanente en el 2011 había vivido temporalmente en diferentes áreas del país», recuerda Marta Pascual, quien visitó Inglaterra por vez primera cuando tenía sólo 14 años y decidió regresar «porque me gusta el estilo de vida de aquí». «Lo que más me ha llamado la atención es la educación y las 'buenas maneras' de los británicos, cómo mantienen la compostura y conservan sus buenos modales incluso en las situaciones más adversas», afirma Marta, y destaca que «también me gusta cómo protegen y valoran su patrimonio cultural».

Para esta joven riojana no ha supuesto un cambio de vida muy abrupto su establecimiento en Inglaterra puesto que -explica- «ha sido progresivo gracias a las diferentes visitas y etapas en la que he estado anteriormente en el país». Detalla que lo que más le gusta es viajar a la costa en verano, acudir al teatro en Londres, salir a cenar a algún pub y pasear por el parque nacional de South Downs, aunque confiesa que lo cierto es que echa de menos «salir a tomar unos pinchos o tomarme un café en una terraza al sol», así como a su familia y la gastronomía riojana.

Y es que Inglaterra y La Rioja no se asemejan demasiado ni en el clima ni en la población ni en sus costumbres. «La densidad de población es una de las mayores diferencias, esta es una región popular para la gente que trabaja en Londres pero que prefiere vivir alejado de la ciudad. En el interior puedes encontrar zonas rurales, como el pueblo donde yo vivo (Heathfield), que puede asemejarse más a la zona de La Rioja Alta, aunque los cultivos son diferentes», describe Marta Pascual.